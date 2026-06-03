अगले 4 महीने तक इन राशियों की खुशियों से भर जाएगी झोली, शनि गोचर से होगा लाभ
Saturn Transit Shani ka Rashifal 2026 : शनि की चाल का असर कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव रिजल्ट्स देकर जाता है। इस समय शनि रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जिससे कुछ राशियों की किस्मत में चार चांद लग सकते हैं।
Saturn Transit Shani ka Rashifal, शनि राशिफल : शनि कर्मफलदाता के रूप में जाने जाते हैं। शनि का गोचर ज्योतिष की दृष्टि से खास महत्व रखता है। जब भी शनि अपनी चाल में बदलाव करते हैं तो सभी 12 राशियों पर कुछ-न-कुछ प्रभाव देखने को मिलता है। शनि की चाल का असर कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव रिजल्ट्स देकर जाता है। इस समय शनि रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 17 मई के दिन शनि देव ने इस नक्षत्र में एंटर किया था। रेवती नक्षत्र के स्वामी ग्रह बुध माने जाते हैं। इस नक्षत्र में शनि का गोचर 9 अक्टूबर की शाम तक होगा। ऐसे में आइए जानते हैं बुध के नक्षत्र में शनि का गोचर करना किन राशियों को लाभ दे सकता है-
अगले 4 महीने तक इन राशियों की खुशियों से भर जाएगी झोली, शनि गोचर से होगा लाभ
कन्या राशि के जातकों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा?
बुध के रेवती नक्षत्र में शनि का नक्षत्र गोचर होना कन्या राशि के जातकों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। धन की हालत में सुधार होगा। आप किसी धार्मिक काम में शामिल हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में प्रेम और संतुलन बना रहेगा। शुभ समय। बिजनेस के मामले में जरूरी कदम उठा सकते हैं। कमाई करने के नए आइडिया सामने आ सकते हैं। बातचीत की स्किल्स में सुधार होगा।
कर्क राशि के जातकों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा?
कर्क राशि के जातकों के लिए बुध के रेवती नक्षत्र में शनि का नक्षत्र गोचर होना फायदेमंद माना जा रहा है। आपका भाग्य आपका साथ देगा। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। बिजनेस में मुनाफा हो सकता है। करियर से जुड़ी जिम्मेदारियों पर फोकस बढ़ेगा। वाणी में मधुरता बनाए रखना बेहतर रहेगा। सुख-शांति का माहौल बना रहेगा।
कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा?
बुध के रेवती नक्षत्र में शनि का नक्षत्र गोचर होना कुंभ राशि के जातकों के लिए फलदायक माना जा रहा है। नौकरी और बिजनेस में तरक्की कर सकते हैं। अच्छी खबर मिल सकती है। अटके हुए काम पूरे होने की प्रबल संभावना है। परिवार का सपोर्ट मिलेगा। कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। कारोबार में सफलता मिल सकती है। कुछ जातकों को नई जॉब मिल सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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