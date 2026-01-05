Hindustan Hindi News
शनि की चाल से बदलेगा भाग्य, इन 3 राशियों के जीवन में आएगी खुशियों की बहार

संक्षेप:

Saturn Transit Shani Ka Gochar 2026: साल 2026 में शनि अन्य किसी राशि में गोचर नहीं करेंगे। इसका अर्थ है कि वे मीन राशि में ही रहेंगे। शनि इस साल उदय अवस्था में रहकर भी गोचर करेंगे, जिससे कुछ राशियों के अच्छे दिन शुरू होंगे। 

Jan 05, 2026 09:59 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Saturn Transit Shani Ka Gochar 2026: शनि कर्मों के अनुसार फल देते हैं और न्याय देवता के रूप में जाने जाते हैं। शनि का गोचर सभी 12 राशियों पर अपना प्रभाव डालता है। इस समय शनि मीन राशि में विराजमान हैं। साल 2026 में शनि अन्य किसी राशि में गोचर नहीं करेंगे। इसका अर्थ है कि वे मीन राशि में ही रहेंगे। शनि इस साल उदय अवस्था में रहकर भी गोचर करेंगे। शनि इस समय उदय अवस्था में गोचर कर रहे हैं। मार्च के महीने में शनि अस्त होंगे। फिर अप्रैल के महीने से साल के अंत तक शनि उदय अवस्था में ही गोचर करेंगे। शनि के उदय रहने से कुछ राशि के जातकों को लाभकारी बदलाव देखने को मिलेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं शनि के उदय होने से किन राशियों के लिए समय पॉजिटिव माना जा रहा है-

शनि की चाल से बदलेगा भाग्य, इन 3 राशियों के जीवन में आएगी खुशियों की बहार

वृषभ राशि

शनि के उदय होने से वृषभ राशि के जातकों के लिए समय शुभ रहने वाला है।

बिजनेस कर रहे लोगों को प्रॉफिट होगा।

इस दौरान सेहत भी अच्छी रहेगी।

रुका हुआ धन वापस मिल सकता है।

साथ ही घर-परिवार के सदस्यों का भरपूर साथ मिलेगा।

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए शनि का उदय होना लाभकारी साबित हो सकता है।

इस दौरान आप कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेंगे।

यात्रा पर जाने की भी संभावना नजर आ रही है।

हर काम को पूरी मेहनत के साथ पूरा करेंगे।

करियर लाइफ भी अच्छी रहेगी।

आर्थिक स्थिति स्ट्रांग और स्टेबल बनी रहेगी।

मकर राशि

शनि के उदय होने से मकर राशि के जातकों को फायदा हो सकता है।

आपको हर काम में सफलता मिलेगी।

किसी भी नए कार्य की शुरुआत करना शुभ रहेगा।

शनि अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगे।

आप हष्ट-पुष्ट रहेंगे और तनाव के कम ही शिकार होंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

