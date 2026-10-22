51 दिन बाद बदलेगी शनि की टेढ़ी चाल, 5 राशियों को खूब फायदा
Transit SATURN Rashifal Shani Horoscope 2026 : आज के 51 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को शनि की टेढ़ी चाल बदल जाएगी। वक्री शनि सीधी चाल चलने लगेंगे और इसका फायदा कुल 5 राशियों को होगा।
Transit SATURN Rashifal Shani Horoscope 2026 शनि का राशिफल : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शनि की बदलती स्थिति को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इन दिनों शनि वक्री हैं। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो इसका ये मतलब होता है कि वो अब उलटी चाल में आगे बढ़ रहा है या गोचर कर रहा है। शनि अपनी टेढ़ी चाल से मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और अगले 51 दिन तक ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। शनि जब-जब वक्री होते हैं तो इसका असर बहुत ही गहरा होता है। वहीं जैसे ही शनि मार्गी होंगे तो इससे कई राशियों को खूब लाभ मिलने वाला है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार शनि जैसे ही सीधी चाल चलने लगेंगे तो इससे कुल 5 राशियों को खूब लाभ होगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये 5 लकी राशियां कौन सी हैं?
शनि की सीधी चाल का असर इन 5 राशियों पर होगा-
वृषभ राशि पर मार्गी शनि का असर कैसा होगा?
शनि जैसे ही मार्गी अवस्था में आएंगे तो इसका लाभ वृषभ राशि वालों को खूब होगा। इस राशि के जातक आज से 51 दिन बाद अपनी प्रोफेशनल लाइफ में राहत महसूस कर सकते हैं। अगर सब कुछ अभी फेवर में नहीं दिख रहा है तो मार्गी शनि सब सही करेंगे। दिक्कतें कम होंगी और चीजें ग्रोथ की ओर आगे बढ़ेंगी। बिजनेस से जुड़े लोगों को भी लाभ होगा। वहीं पर्सनल लाइफ में भी स्थिति काफी सुधरेगी। मार्गी शनि अटके हुए काम को रफ्तार देंगे।
कन्या राशि पर मार्गी शनि का असर कैसा होगा?
मार्गी शनि से कन्या राशि वालों को भी खूब लाभ होगा। काम से पहचान मिलेगी। लोगों के बीच मान-सम्मान बढ़ेगा। वहीं बिजनेस से जुड़े लोग पुराने किसी कॉन्टैक्ट के जरिए अच्छा फायदा ले पाएंगे। अगर चीजें अभी साथ नहीं दे पा रही हैं तो धैर्य रखने की कोशिश करें। अगले 51 दिन तक बस अपने खर्चों पर लगाम रखने की कोशिश करें।
तुला राशि पर मार्गी शनि का असर कैसा होगा?
इन दिनों तुला राशि के जातकों को महसूस हो सकता है कि अभी भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। हर एक चीज में अप्स एंड डाउन वाली स्थिति बनी हुई है। हालांकि 51 दिन बाद स्थिति कुछ और होगी। मार्गी शनि सारी चीजों को सही ट्रैक पर लाने की कोशिश करेंगे। पैसों की स्थिति संभलेगी तो मन शांत रहेगा और हर एक काम में मन भी लगेगा। मार्गी शनि आर्थिक मजबूती लेकर आएंगे। रिश्तों में भी मजबूती आएगी।
मकर राशि पर मार्गी शनि का असर कैसा होगा?
मकर राशि के जातकों के लिए भी मार्गी शनि स्थिति संभालते दिखेंगे। 51 दिन बाद यानी 11 दिसंबर से शनि मकर राशि वालों को कदम-कदम पर साथ देते दिखेंगे। जो भी चीजें अभी उलझी हुई लग रही हैं। सब सही होगा। नौकरीपेशा लोगों को कहीं से ऑफर मिल सकता है। जिम्मेदारी बढ़ने से बिजी रहेंगे और करियर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर ऐसा लग रहा है कि रिश्ते संभालने के बाद भी नहीं संभल पा रहे हैं तो आने वाले समय में सब कुछ ठीक होता दिखेगा।
कुंभ राशि पर मार्गी शनि का असर कैसा होगा?
कुंभ राशि वालों को भी आज से 51 दिन बाद स्थिति अलग नजर आएगी। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की उलझन खत्म होगी। नौकरी में अगर किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो सब संभलेगा। नौकरी-बिजनेस में सब कुछ सही दिशा में आगे बड़ेगा। मार्गी शनि हर एक चीज आसान बनाते दिखेंगे। वहीं रिश्तों पर भी मार्गी शनि पॉजिटिव असर छोड़ेंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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