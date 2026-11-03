4 राशियों पर शनि रहेंगे मेहरबान, 97 दिन बैक टू बैक देंगे लाभ
Shani Gochar Horosbbb cope 2026 : आज से 97 दिन तक शनि कुल 4 राशियों पर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। जानें ये 4 राशियां कौन सी हैं और इनकी जिंदगी में किस तरह के बदलाव आएंगे?
Saturn Transit Benefits Shani Gochar 2026 : शनि की चाल जब भी बदलती है तो इसका असर 12 राशियों पर पड़ता है। कुछ को लाभ मिलता है तो कुछ की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ जाती है। न्याय और कर्म देवता कहे जाने वाले शनि समय-समय पर स्थिति बदलते रहते हैं। इस वक्त शनि उलटी चाल रहे हैं। इसी बीच उन्होंने बीते महीने ही उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में एंट्री ली थी। अगले 97 दिन तक शनि इसी नक्षत्र में रहने वाले हैं। मतलब लगभग 3 महीने तक शनि की इस बदली हुई स्थिति का असर राशियों पर पड़ेगा। आज जानेंगे कि इस बदलाव से किन राशियों को लाभ मिलने वाला है? पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार इस बदलाव से कुल 4 राशियों को खूब लाभ मिलेगा। चलिए जानते हैं कि ये 4 लकी राशियां कौन सी हैं?
शनि के नक्षत्र परिवर्तन से 4 राशियों को मिलेगा खूब लाभ-
वृषभ राशि पर शनि गोचर का असर कैसा रहने वाला है?
अगले 97 दिन इस राशि के जातकों को नौकरी का प्रेशर कम महसूस हो सकता है। अगर अगले कुछ दिन तक चीजें हाथ से निकली हुई लग रही थी तो अब स्थिति बेहतर होती जाएगी। वहीं अगर कोई काम लंबे समय से अटका रहा है तो उसे भी सही रफ्तार मिलेगी। बिजनेस वालों को भी नई राह दिखेगी जिससे ग्रोथ होगी। धैर्य के साथ अपना काम करते जाएं।
तुला राशि पर शनि गोचर का असर कैसा रहने वाला है?
शनि की बदली हुई स्थिति से तुला राशि वालों को भी लाभ मिलेगा। करियर में आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। ऑफिस में कई लोग काम के लिए सपोर्ट करेंगे। ऐसे में कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा और पर्सनैलिटी में भी निखार आएगा। नई नौकरी से जुड़ा कोई ऑफर इस बीच मिल सकता है। प्रमोशन के चांस है। वहीं पैसों से जुड़ी स्थिति बदलेगी। घर-परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है।
मकर राशि पर शनि गोचर का असर कैसा रहने वाला है?
शनि के इस नक्षत्र गोचर का लाभ मकर राशि वालों को भी खूब मिलेगा। नौकरी में स्थिति सुधरेगी। काम की सराहना होगी। सीनियर्स पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। बिजनेस वालों को नए प्रोजेक्ट से लाभ मिलने के योग हैं। नए लोग जुड़ सकते हैं जो आगे चलकर काम को और एक्सपेंड करवा सकते हैं। कमाई के और रास्ते खुलेंगे तो बाकी अटके काम पूरे होंगे।
कुंभ राशि पर शनि गोचर का असर कैसा रहने वाला है?
इस परिवर्तन का लाभ कुंभ राशि वालों पर भी पड़ने वाला है। अगर हर तरफ से बस टेंशन ही मिलती आई है तो अब राहत मिलने का समय है। चौतरफा तरीके से लाभ मिलने वाला है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में रहे हैं उन्हें कोई अच्छा मौका हाथ लग सकता है। बिजनेस में भी लाभ मिलने वाला है। बस चीजें समय पर ना हो तो धैर्य ना खोएं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
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हस्तरेखा शास्त्र