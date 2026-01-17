Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Saturn Transit Nakshatra Parivartan Shani Gochar Horoscope Rashifal
20 जनवरी से इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, शनि देव देंगे शुभ फल

संक्षेप:

ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों और नक्षत्र परिवर्तन का विशेष महत्व है। 20 जनवरी को शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस दिन शनिदेव अपने ही स्वामित्व वाले नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन कुछ राशियों के लिए शुभ साबित हो सकता है।

Jan 17, 2026 03:48 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों और नक्षत्र परिवर्तन का विशेष महत्व है। 20 जनवरी को शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस दिन शनिदेव अपने ही स्वामित्व वाले नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन कुछ राशियों के लिए शुभ साबित हो सकता है, वहीं कुछ राशियों के जातकों के लिए यह समय चुनौतियां भी लेकर आ सकता है। ज्योतिष के अनुसार, ग्रहों की स्थिति व्यक्ति के स्वभाव, कर्म, भाग्य और जीवन की दिशा तक को प्रभावित करती है। इसी क्रम में कर्म और न्याय के देवता शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन खास माना जा रहा है, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद के अधिपति स्वयं शनि हैं। यही वजह है कि इस गोचर को शक्तिशाली और निर्णायक कहा जा रहा है। शनि के अशुभ होने पर जहां व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं शनि के शुभ होने पर व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। आइए जानते हैं, 20 जनवरी को शनि के नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन-

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए यह समय राहत भरा हो सकता है। जो परेशानियां काफी समय से चल रही थीं, उनमें अब कमी आएगी। पैसों के मामले में स्थिति संभलेगी और आमदनी के नए रास्ते भी खुल सकते हैं। नौकरी में स्थिरता आएगी और मेहनत का रिजल्ट मिलना शुरू होगा।

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का यह गोचर कामकाज के लिहाज से अच्छा रहेगा। अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। जो लोग नौकरी बदलने या नई शुरुआत की सोच रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल है। मानसिक दबाव कम होगा और फैसले लेना आसान लगेगा।

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए यह समय सम्मान और तरक्की लेकर आ सकता है। ऑफिस में सीनियर का साथ मिलेगा और काम की सराहना होगी। पैसों को लेकर ज्यादा चिंता नहीं रहेगी। घर-परिवार का माहौल भी ठीक रहेगा, जिससे मन हल्का रहेगा।

मकर राशि

मकर राशि के लिए शनि का यह गोचर काफी फायदेमंद माना जा रहा है। करियर में स्थिरता आएगी और जो मेहनत आप लंबे समय से कर रहे हैं, उसका फल अब मिल सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और समाज में मान-सम्मान भी बढ़ सकता है।

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए यह समय किस्मत का साथ दिलाने वाला हो सकता है। रुके हुए काम पूरे होंगे और नए मौके मिल सकते हैं। पैसों की स्थिति बेहतर होगी और भविष्य को लेकर प्लानिंग मजबूत बनेगी। मन भी पहले से ज्यादा शांत महसूस करेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
