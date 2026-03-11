शनि, बुध, मंगल की अस्त चाल करेगी कमाल, 2 दिन बाद से इन 3 राशियों को खूब होगा लाभ
Saturn Transit Mercury Mars Rashifal 2026: ग्रहों के राजकुमार बुध और ग्रहों के सेनापति मंगल दोनों ही अस्त चाल में गोचर कर रहे हैं। जल्द ही शनि भी अस्त अवस्था में जाने वाले हैं, जिससे कुछ राशियों को लाभकारी रिजल्ट मिल सकते हैं।
Saturn Transit Mercury Mars Rashifal 2026: ज्योतिष शास्त्र में सभी ग्रहों की चाल बेहद महत्वपूर्ण मानी गई है। गोचर फिर चाहे शनि का हो, मंगल का हो या बुध का हो, सभी 12 राशियों पर कुछ न कुछ प्रभाव डालता ही है। इस समय शनि देव मीन राशि में बैठे हुए हैं। बुध और मंगल ग्रह कुंभ राशि में विराजमान हैं। ग्रहों के राजकुमार बुध और ग्रहों के सेनापति मंगल दोनों ही अस्त चाल में गोचर कर रहे हैं। जल्द ही शनि भी अस्त अवस्था में जाने वाले हैं, जिससे कुछ राशियों को लाभकारी रिजल्ट व कुछ राशियों को दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है। तीन ग्रहों का अस्त चाल में गोचर करना कुछ राशियों के लिए अच्छे दिन ला सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं एक साथ तीन ग्रहों का अस्त होना किन राशियों की किस्मत चमका सकता है-
कब से कब तक रहेंगे शनि, मंगल और बुध अस्त?
हिन्दू पंचांग के अनुसार, मंगल ग्रह 1 नवंबर 2025 से लेकर 2 मई 2026 तक अस्त अवस्था में गोचर करेंगे। वहीं, बुध इस महीने 1 मार्च 2026 से अस्त हो चुके हैं, जो 18 मार्च 2026 तक अस्त चाल में ही रहेंगे। कर्मफलदाता शनि की बात करें तो अगले 2 दिन बाद 13 मार्च 2026 को शाम में शनि अस्त होंगे। शनि 22 अप्रैल 2026 तक इसी अवस्था में गोचर करने वाले हैं।
शनि, बुध, मंगल की अस्त चाल करेगी कमाल, 2 दिन बाद से इन 3 राशियों को खूब होगा लाभ
सिंह राशि वालों के लिए शनि, बुध, मंगल की अस्त चाल कैसी रहेगी?
सिंह राशि वालों के लिए तीन ग्रहों का अस्त चाल में गोचर करना फायदेमंद साबित हो सकता है। जो लोग नौकरी की तलाश में है, उनका सपना पूरा होने की प्रबल संभावना है। फाइनेंशियली स्ट्रांग रहने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट के साथ सेविंग्स पर भी ध्यान देना चाहिए। हेल्दी डाइट लेकर और हाइड्रेटेड रहकर स्वास्थ्य को दुरुस्त रख सकते हैं।
धनु राशि वालों के लिए शनि, बुध, मंगल की अस्त चाल कैसी रहेगी?
धनु राशि वालों आपके लिए तीन ग्रहों का अस्त चाल में गोचर करना शुभ साबित हो सकता है। करियर में आपको अपने बॉस का भरपूर साथ मिलेगा और कई नए टास्क भी मिलेंगे। इंकम और अपने फाइनेंस को बढ़ाने के लिए आपको कई अच्छे मौके मिल सकते हैं लेकिन यह आप पर है कि आप कौन सा डिसीजन कब लेते हैं। रिसर्च करके फाइनेंशियली लिए गए डिसीजन लाभकारी साबित होंगे। ग्लोइंग और हेल्दी बने रहने के लिए जंक फूड्स से दूर रहें।
कुंभ राशि वालों के लिए शनि, बुध, मंगल की अस्त चाल कैसी रहेगी?
तीन ग्रहों का अस्त चाल में गोचर करना कुंभ राशि वालों के लिए शुभ परिणाम लेकर आया है। व्यापार में कई नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। आर्थिक स्थिति जहां मजबूत रहेगी वहीं, थोड़े बहुत उतार-चढ़ाव भी देखने को मिलेंगे। रिसर्च और सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। अपनी हेल्थ पर ध्यान देना न भूलें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा