2027 में शनि का मेष और मीन गोचर, 3 नहीं 4 राशियों पर रहेगा साढ़ेसाती का प्रभाव

Shani rashi parivartan 2027: शनि इस समय गुरु की मीन राशि में भ्रमण कर रहे हैं। शनि सबसे धीमी गति के ग्रह हैं और करीब ढाई साल में अपनी राशि बदलते हैं। 2027 में शनि का गोचर होना है, लेकिन खास बात है कि शनि अगले साल एक नहीं बल्कि दो बार राशि परिवर्तन करेंगे।

Shani Gochar 2027: शनि का नाम सुनते ही लोगों के मन में भय या डर आता है। लेकिन शनि हमेशा अशुभ प्रभाव देते हैं, ऐसा भी नहीं है। सबसे धीमी गति के ग्रह शनि करीब ढाई साल में अपनी राशि बदलते हैं। वर्तमान में न्याय देवता शनि देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में हैं और इस साल कोई गोचर नहीं है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, अगले साल यानी साल 2027 में शनि एक नहीं बल्कि दो बार अपनी राशि बदलेंगे। जून में शनि का मेष गोचर होगा और फिर अक्टूबर में शनि मीन राशि में वापसी करेंगे। शनि जब भी अपनी राशि बदलते हैं, तो 3 राशियों पर साढ़ेसाती का असर रहता है। 2027 में शनि के दो बार राशि बदलने से 4 राशियों पर साढ़ेसाती का प्रभाव रहेगा। जानें पंडित नरेंद्र उपाध्याय से शनि का 2027 में गोचर कब होगा और किस राशि पर साढ़ेसाती का कैसा प्रभाव रहेगा।

2027 में शनि का राशि परिवर्तन दो बार क्यों होगा? 2027 में शनि का डबल गोचर होने का मुख्य कारण शनि की वक्री चाल है। वक्री गति के कारण शनि कुछ समय के लिए अपनी नई राशि मेष से निकलकर पुरानी राशि मीन में लौट आएंगे। इस घटना को आम भाषा में 'दो बार गोचर' या 'डबल गोचर' कहा जाता है। शनि 3 जून 2027 को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में आएंगे। फिर 20 अक्तूबर 2027 को शनि वक्री अवस्था में मीन राशि में वापस गोचर करेंगे। शनि की मेष राशि में वापसी फरवरी 2028 में होगी।

2027 में किन राशियों पर साढ़ेसाती का प्रभाव रहेगा: मेष राशि: साढ़ेसाती का दूसरा चरण मेष राशि पर साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है। 3 जून 2027 से साढ़ेसाती का दूसरा चरण प्रारंभ होगा। ऐसे में 2027 में मेष राशि पर साढ़ेसाती रहेगी। साढ़ेसाती के पहले चरण में जातकों को आर्थिक, व्यावसायिक और शारीरिक मामलों में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। रिश्तों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। साढ़ेसाती का दूसरा चरण सबसे अधिक कष्टकारी माना जाता है। इस दौरान करियर और व्यवसाय में मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलने से निराशा रह सकती है। आत्मविश्वास कमजोर रहेगा। वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें। गुस्से और आवेश में नियंत्रण रखें। धन से जुड़े मामलों को बहुत सावधानी से निपटाना चाहिए।

2. वृषभ राशि: नई-नई परेशानियां शुरू होंगी पंडित उपाध्याय के अनुसार, वृषभ राशि वालों को साढ़ेसाती के पहले चरण के लिए तैयार रहना चाहिए। शनि के मेष राशि में जाते ही वृषभ राशि पर पहला चरण साढ़ेसाती का लग जाएगा। इस दौरान आपको मानसिक तौर पर उथल-पुथल का सामना करना पड़ सकता है। धन खर्च की अधिकता रह सकती है। कार्यक्षेत्र में फैसले जल्दबाजी में लेने से बचें। घर के उपकरण खराबी या सेहत में उतार-च़ढ़ाव के कारण खर्च हो सकता है। हालांकि साल के अंत में आप शुभ या मांगलिक कार्यों का हिस्सा भी बन सकते हैं।

3. कुंभ राशि: साढ़ेसाती से पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा छुटकारा 2027 में शनि का मेष गोचर कुंभ राशि के लिए अच्छा रहेगा। शनि के मेष राशि में जाने से कुंभ राशि वालों को साढ़ेसाती से छुटकारा मिल जाएगा। शनि 3 जून 2027 तक कुंभ राशि को साढ़ेसाती के अंतिम चरण के परिणाम देंगे और शनि के मेष गोचर के साथ ही 3 जून 2027 से 20 अक्तूबर 2027 तक साढ़ेसाती से मुक्त रहेंगे। शनि के मीन राशि में वापसी करने के साथ ही कुंभ राशि पर कुछ समय के लिए साढ़ेसाती का प्रभाव रहेगा। कुंभ राशि से साढ़ेसाती के हटने से आप आर्थिक, व्यावसायिक और करियर में तरक्की प्राप्त कर सकेंगे। साल के अंत में राहु भी आपकी राशि से निकल जाएंगे और आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। नौकरी में बदलाव के अच्छे अवसर मिलेंगे। आय के नए स्रोत मिलेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी छवि प्रभावशाली रहेगी।

4. मीन राशि: दूसरे और अंतिम चरण का प्रभाव 2027 में शनि मेष राशि में आएंगे और फिर अक्तूबर में मीन राशि में वापसी करेंगे। शनि के मेष राशि में आने से इस राशि पर साढ़ेसाती का अंतिम चरण प्रारंभ होगा, लेकिन मीन राशि में वापसी करते ही दूसरे चरण का प्रभाव शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर शनि 2027 में साढ़ेसाती के प्रभाव से आपको न ही बहुत कष्ट पहुंचाएंगे और न ही राहत देंगे। यह समय आपको करियर में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दिला सकता है, लेकिन सेहत को लेकर सजग रहना होगा। अविवाहित जातकों के लिए योग्य विवाह प्रस्ताव भी आ सकते हैं।