आज से 111 दिन तक शनि रहेंगे मेहरबान, 5 राशियों को होगा बंपर लाभ
Transit SATURN Rashifal Shani Horoscope 2026 : शनि अबसे 111 दिन तक एक ही नक्षत्र में रहने वाले हैं और इस दौरान कुल 5 राशियों को इससे नौकरी-बिजनेस और पैसों के मामले में लाभ मिलेगा।
Transit SATURN Rashifal Shani Horoscope 2026 शनि का राशिअगले : बीते 9 अक्टूबर की शाम ही शनि ने अपना नक्षत्र बदला है। शनि की स्थिति जब जब बदलती है तो इस बड़ा असर लगभग हर राशि पर देखने को मिलता है। शनि इस वक्त उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और अब 8 फरवरी 2027 तक यहीं रहेंगे। यानी आज से पूरे 111 दिन तक शनि सेम नक्षत्र में ही रहने वाले हैं।
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार इस बदलाव का सबसे अच्छा असर 5 राशियों की जिंदगी पर पड़ने वाला है। वृषभ राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि वालों पर शनि की खूब कृपा बरसेगी। तो चलिए जानते हैं कि इन राशियों पर शनि के नक्षत्र परिवर्तन का असर अगले 111 दिन तक कैसा रहने वाला है?
शनि की बदली स्थिति इन राशियों को देगी लाभ-
वृषभ राशि पर शनि गोचर का असर कैसा रहने वाला है?
वृषभ राशि वालों को 111 दिन तक हर जगह भाग्य का साथ मिलता दिखेगा। जिन चीजों में अब तक बाधा आती रही है अब उसमें तेजी आएगी। जो लोग नौकरी और बिजनेस से जु़ड़े हैं उन्हें इस बीच कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जिससे स्थिति बदलेगी। काम का दबाव बढ़ने से चीजें थोड़ी मुश्किल लग सकती हैं लेकिन वक्त के साथ-साथ सब सही हो जाएगा। पैसों की स्थिति मजबूत होगी तो कई काम बनने लगेंगे।
मिथुन राशि पर शनि गोचर का असर कैसा रहने वाला है?
आज से अगले 111 दिन शनि की कृपा मिथुन राशि वालों पर भी खूब बरसने वाली है। पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ में मिथुन राशि वालों को खूब लाभ मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण काम जो अब तक अटकता आया वो धीरे-धीरे सही दिशा में आगे बढ़ेगा। प्रोफेशनल लाइफ में सही गाइडेंस और सपोर्ट से सब सही होगा। बस किसी भी तरह के अहम फैसले में हड़बड़ी ना दिखाएं।
तुला राशि पर शनि गोचर का असर कैसा रहने वाला है?
शनि की बदली हुई स्थिति का पॉजिटिव असर तुला राशि वालों पर भी पड़ने वाला है। आज से 111 दिन के बीच नौकरी में स्थिति काफी बदलेगी तो राहत मिलेगी। प्रमोशन के चांस बन सकते हैं। सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलने से मन खुश रहेगा। काम को सही तरीके से पूरा कर पाएंगे। अगर अब तक पैसों की दिक्कत रही है तो आने वाला समय चीजें सही कर सकता है। आर्थिक स्थिति काफी हद तक मजबूत हो जाएगा। शनि की कृपा से तुला राशि वालों के सारे अटके काम पूरे होते जाएंगे।
मकर राशि पर शनि गोचर का असर कैसा रहने वाला है?
मकर राशि के जातकों को इस नक्षत्र परिवर्तन से खूब लाभ मिलने वाला है। नौकरीपेशा लोगों को अपनी मेहनत का पूरा-पूरा फल मिलेगा। तो वहीं जिन लोगों का अपना खुद का बिजनेस है उन्हें किसी नए प्रोजेक्ट या फिर डील के पूरा होने से फायदा होगा। ऐसे में आर्थिक मजबूती होगी तो मन में राहत होगी। कोई पुराना इन्वेस्टमेंट खूब फायदा दे सकता है।
कुंभ राशि पर शनि गोचर का असर कैसा रहने वाला है?
कुंभ राशि के जातकों को शनि की बदली हुई स्थिति से खूब लाभ मिलेगा। आज से लगभग 111 दिन तक इस राशि के सारे काम धीरे-धीरे बनते जाएंगे। इस राशि पर अभी शनि की साढ़ेसाती भी चल रही है तो चीजें स्लो होंगी लेकिन स्थिति बेहतर होती जाएगी। नौकरीपेशा लोगों को कहीं से अच्छा ऑफर मिल कता है। बिजनेस वाले लोग भी इस दौरान अच्छी ग्रोथ देखेंगे। इस दौरान पैसों की स्थिति काफी हद तक सही होगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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