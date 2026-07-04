अगले 5 महीने तक मेष, मीन, कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती, करें शनि के उपाय

अगले 5 महीने तक मेष, मीन, कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती, करें शनि के उपाय
Saturn Transit 2026 Shani Rashifal Shani ki Sadhesati : कर्मफल दाता शनि इस साल के अंत तक मीन राशि में ही बने रहेंगे। न्याय प्रिय शनि की चाल से कुछ राशियों पर शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव रहेगा।
Saturn Transit 2026 Shani Rashifal, शनि राशिफल : शनि का गोचर खास महत्व रखता है। शनि की चाल बदलने से राशियों पर साढ़ेसाती का प्रभाव शुरू हो जाता है। सभी ग्रहों की तुलना में शनि देव स्लो स्पीड में राशि परिवर्तन करते हैं। एक राशि में लगभग ढाई साल तक शनि का गोचर होता है। इस समय शनि मीन राशि में विराजे हुए हैं। ये राशि गुरु की राशि है। शनि इस साल के अंत तक मीन राशि में ही बने रहेंगे। न्याय प्रिय शनि की चाल से कुछ राशियों पर शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव रहेगा। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल के अंत तक किन राशियों पर शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव रहने वाला है और इस प्रभाव को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं -
अगले 5 महीने तक मेष, मीन, कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती, करें शनि के उपाय
किन राशियों पर रहेगा शनि की साढ़ेसाती का असर?
ज्योतिष शास्त्र और हिन्दू पंचांग के अनुसार, शनि के मीन राशि में गोचर करने से मेष राशि, मीन राशि और कुंभ राशि के जातकों पर शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव है। इसके साथ ही सिंह राशि और धनु राशि पर शनि की ढैय्या चल रही है।
शनि की साढ़ेसाती में कैसा प्रभाव रहता है?
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि की साढ़ेसाती और ढैया चलने के दौरान काम में रुकावटें आ सकती हैं। नेगेटिव फील कर सकते हैं। घर में कलह-क्लेश का माहौल भी बन सकता है। आर्थिक स्थिति में बदलाव हो सकता है। इस समय आपको संपत्ति या शेयर मार्केट में निवेश करने से बचना चाहिए। बनते हुए काम भी बिगड़ सहते हैं। आर्थिक तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप पॉलिटिक्स में भी फंस सकते हैं। जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने ऊपर ज्यादा दबाव न डालें।
शनि की साढ़ेसाती चलने पर क्या उपाय करने चाहिए?
शनि साढ़ेसाती और ढैय्या के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए शनि देव का मंत्र ॐ शं शनैश्चराय नमः का जाप करें। काली उड़द की दाल का दान करें। शनिवार के दिन संध्या के वक्त सरसों के तेल में काला तिल मिलाकर शनि मंदिर में दीपक जलाएं। जरूरतमंदों की मदद करें। शनिवार को पीपल के पेड़ और शमी के पेड़ में जल चढ़ाएं। काली वस्तु का दान करें। रोजाना हनुमान चालीसा, शनि चालीसा और शिव चालीसा का पाठ करने से भी शनि देव को खुश किया जा सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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