शनि मीन राशि में, मेष-मीन-कुंभ पर साढ़ेसाती, सिंह और धनु पर ढैया; जानिए आपकी राशि पर क्या होगा असर
Shani Gochar 2026: शनि के मीन राशि में गोचर का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग रूप में देखने को मिल सकता है। मेष, कुंभ और मीन राशि पर साढ़ेसाती, जबकि सिंह और धनु राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव बना हुआ है। यह समय मेहनत, अनुशासन और धैर्य से आगे बढ़ने का है।
शनि को ज्योतिष में कर्मफल का ग्रह कहा जाता है। उनकी चाल धीमी होती है, इसलिए एक राशि में उनका असर लंबे समय तक बना रहता है। इस समय शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके चलते मेष, मीन और कुंभ राशि के जातक साढ़ेसाती के अलग-अलग चरणों से गुजर रहे हैं, जबकि सिंह और धनु राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव माना जा रहा है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हर किसी के साथ केवल कठिन समय ही रहेगा। शनि मेहनत, अनुशासन और धैर्य का भी फल देते हैं।
आइए जानते हैं कि मौजूदा गोचर का सभी 12 राशियों पर क्या असर पड़ सकता है-
मेष राशि- मेष राशि पर साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है। इस दौरान खर्च बढ़ सकते हैं और कई काम उम्मीद से धीमी गति से पूरे होंगे। नए काम की शुरुआत में जल्दबाजी न करें। धैर्य से लिया गया फैसला आगे फायदा देगा।
वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए मेहनत का समय है। करियर में धीरे-धीरे स्थिति मजबूत होगी। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लेना बेहतर रहेगा। पुराने संपर्क भविष्य में लाभ दे सकते हैं।
मिथुन राशि- नौकरी और कारोबार में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। किसी भी योजना पर काम शुरू करने से पहले पूरी तैयारी कर लें।
कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए समय सामान्य रहेगा। परिवार और काम के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। जल्दबाजी की बजाय धैर्य से आगे बढ़ने पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।
सिंह राशि- सिंह राशि पर शनि की ढैया चल रही है। खर्च और स्वास्थ्य दोनों पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी। नौकरी या कारोबार में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। विवादों से दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा।
कन्या राशि- साझेदारी और रिश्तों में समझदारी से काम लें। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लें। छोटी लापरवाही बाद में परेशानी बढ़ा सकती है।
तुला राशि- दैनिक कामकाज में व्यस्तता बढ़ेगी। समय का सही उपयोग करने से कई काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। सेहत और खानपान पर भी ध्यान देना जरूरी रहेगा।
वृश्चिक राशि- रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी न करें। किसी पुराने मित्र या परिचित से लाभदायक जानकारी मिल सकती है।
धनु राशि- धनु राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव है। घर-परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। संपत्ति या घरेलू मामलों में सोच-समझकर फैसला लें। मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है।
मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए समय मेहनत के साथ आगे बढ़ने का है। छोटी यात्राएं और नए संपर्क भविष्य में फायदा पहुंचा सकते हैं। बातचीत में संयम रखें।
कुंभ राशि- कुंभ राशि पर साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है। पिछले कुछ समय से चली आ रही परेशानियां धीरे-धीरे कम हो सकती हैं। आर्थिक मामलों में सावधानी बनाए रखें। पुराने अटके काम पूरे होने के योग हैं।
मीन राशि- मीन राशि पर साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है। जिम्मेदारियां पहले से ज्यादा रह सकती हैं। काम का दबाव महसूस होगा, लेकिन लगातार मेहनत करने वालों को अच्छे नतीजे भी मिलेंगे। परिवार और सेहत दोनों पर बराबर ध्यान देना जरूरी होगा।
शनि के समय क्या रखें ध्यान?
ज्योतिष में माना जाता है कि शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसलिए इस दौरान ईमानदारी, अनुशासन और धैर्य बनाए रखना सबसे जरूरी माना जाता है। किसी भी काम में शॉर्टकट अपनाने के बजाय मेहनत और सही योजना पर भरोसा करना लंबे समय में बेहतर परिणाम दे सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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