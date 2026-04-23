Shani Uday 2026: 2027 तक इन 3 राशियों पर रहेगी शनि की खास नजर, जानें पूरा असर
शनि ग्रह को ज्योतिष में कर्म और न्याय का ग्रह माना जाता है। जब भी शनि की स्थिति बदलती है या वह उदित होते हैं, तो उसका असर सीधा लोगों की जिंदगी पर देखने को मिलता है। इस बार शनि मीन राशि में उदय हो चुके हैं और अब 26 मार्च 2027 तक इसी अवस्था में रहेंगे।
शनि ग्रह को ज्योतिष में कर्म और न्याय का ग्रह माना जाता है। जब भी शनि की स्थिति बदलती है या वह उदित होते हैं, तो उसका असर सीधा लोगों की जिंदगी पर देखने को मिलता है। इस बार शनि मीन राशि में उदय हो चुके हैं और अब 26 मार्च 2027 तक इसी अवस्था में रहेंगे। ऐसे में कई राशियों के लिए यह समय खास रहने वाला है, खासकर उन राशियों के लिए जिन पर शनि की मजबूत स्थिति बनी हुई है। ज्योतिष के मुताबिक, इस दौरान कुछ राशियों पर शनि “सोने के पाए” पर माने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि इन राशियों को शनि का बेहतर और मजबूत असर मिल सकता है।
आइए जानते हैं, किन राशियों को होगा लाभ
वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए यह समय कई मामलों में राहत और प्रगति देने वाला हो सकता है। लंबे समय से जो इच्छाएं मन में चल रही थीं, वे अब पूरी होती दिख सकती हैं। घर या वाहन खरीदने का सपना साकार हो सकता है। कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं और बचत भी बढ़ेगी। नौकरी करने वालों के लिए समय अच्छा है, वहीं व्यापार में भी फायदा मिल सकता है। बस रिश्तों में थोड़ा संयम रखें और बोलचाल में मिठास बनाए रखें।
तुला राशि- तुला राशि के लिए शनि का उदय सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो यह समय आपके पक्ष में जा सकता है। नई जॉब का ऑफर मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और खर्चों पर भी नियंत्रण रहेगा। कामकाज में आपकी मेहनत की तारीफ होगी। हालांकि सेहत को नजरअंदाज न करें और थोड़ी सावधानी बरतें।
मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा मिलाजुला रह सकता है। शनि इसी राशि में हैं और साढ़ेसाती का असर भी चल रहा है। ऐसे में खर्च बढ़ सकते हैं और निवेश में सोच-समझकर कदम रखना होगा। पैसों और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सतर्क रहना जरूरी है। स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि यह समय सिखाने वाला भी होता है, जो आगे चलकर फायदा देता है।
इस बदलाव का मतलब- शनि का उदय सिर्फ अच्छे या बुरे फल देने का संकेत नहीं होता, बल्कि यह आपके कर्मों के हिसाब से परिणाम देता है। जिन लोगों ने मेहनत की है, उन्हें इस समय उसका फायदा मिल सकता है। वहीं लापरवाही करने वालों को थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत होगी।कुल मिलाकर, आने वाला समय उन लोगों के लिए बेहतर रहेगा जो धैर्य रखते हैं और सही तरीके से अपने काम पर ध्यान देते हैं। शनि धीरे-धीरे फल देते हैं, लेकिन जो देते हैं, वह टिकाऊ होता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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