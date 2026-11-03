2027 में 138 दिन वक्री रहेंगे शनि, 5 राशियों के लिए आसान नहीं रहेगा नया साल
Vakri Shani 2027: शनि 2027 में अपनी चाल में बदलाव करने वाले हैं। शनि की चाल में होने वाला बदलाव कई राशियों के लिए परेशानी का सबब बनेगा। जानें किन राशियों की बढ़ेगी टेंशन।
न्याय देवता शनि की स्थिति को ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शनि हर व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं। वर्तमान में शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। 11 दिसंबर 2026 को शनि मार्गी होंगे। ज्योतिष शास्त्र में ग्रह की वक्री अवस्था का अर्थ उलटी चाल से है और मार्गी का संबंध सीधी चाल से माना जाता है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि शनि हर साल कुछ समय के लिए अपनी अवस्था या चाल में बदलाव जरूर करते हैं, जिसका प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि पर पड़ता है। नए साल 2027 में भी शनि करीब 138 दिन टेढ़ी चाल चलेंगे। 2027 में शनि की उलटी चाल पांच राशियों के लिए परेशानी का सबब बनेगी। इस समय इन राशियों को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक के साथ व्यावसायिक तौर पर उतार-चढ़ाव देखने के मिलेंगे। जानें शनि 2027 में कब वक्री और कब मार्गी होंगे और किन राशियों पर डालेंगे अशुभ प्रभाव।
2027 में शनि वक्री कब होंगे:
पंडित उपाध्याय के अनुसार, शनि 09 अगस्त 2027 को मेष राशि में वक्री होंगे और 24 दिसंबर 2027 को मार्गी होंगे। मार्गी होते समय शनि मीन राशि में विराजमान रहेंगे। शनि का मेष राशि में गोचर 03 जून 2027 को होगा। इसके बाद शनि 20 अक्टूबर 2027 को मीन राशि में कुछ समय के लिए वापसी करेंगे और 23 फरवरी 2028 को फिर से मेष राशि में गोचर कर जाएंगे।
2027 में शनि किन राशियों की बढ़ाएंगे मुश्किलें:
वृषभ राशि:
पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि वृषभ राशि वालों की 2027 में नई-नई परेशानियां शुरू होंगी। वक्री शनि के प्रभाव के कारण इस समय धन संबंधी दिक्कतें रह सकती हैं। नौकरी चाकरी में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बनते हुए कार्यों में बाधाएं या अड़चनें आ सकती हैं। वृषभ राशि पर 2027 में शनि मेष गोचर से साढ़ेसाती का पहला चरण प्रारंभ होगा।
मेष राशि:
2027 में जब शनि मेष राशि में आएंगे, तो इस राशि पर शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण शुरू होगा। वक्री शनि के प्रभाव से आपको अपने कर्मों का परिणाम प्राप्त होगा। लेकिन मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा, जिससे मानसिक परेशानी रह सकती है। धन का आगमन होगा लेकिन व्यय की स्थिति ज्यादा रहेगी। अपनों के सहयोग में कमी आ सकती है। व्यापारी वर्ग बिजनेस में अवसरों में कमी का अनुभव कर सकते हैं।
मीन राशि:
वक्री शनि के कारण मीन राशि वालों को इस समय निवेश से जुड़े मामलों में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए, नुकसान हो सकता है। व्यावसायिक स्थिति उतार-चढ़ाव भरी रहेगी। बचत के अवसर मिलेंगे, लेकिन सफलता कम हासिल होगी।
कन्या राशि:
नए साल में शनि वक्री होकर धन संबंधी मामलों में अड़चनें प्रदान करेंगे। शनि की उलटी चाल के कारण आपको चोट-चपेट लग सकती है, इसलिए वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें। आवेश में आकर कोई महत्वपूर्ण फैसला नहीं लें। परिवार के सदस्यों में तालमेल में कमी आ सकती है। भौतिक सुखों में कमी का अनुभव कर सकते हैं।
मकर राशि:
वक्री शनि के कारण मकर राशि वालों को मानसिक दबाव का अनुभव हो सकता है। कामकाज की अधिकता रहेगी। परिवार से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। निवेश या भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी में अड़चनें आ सकती हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान