27 जुलाई से इन 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, शनि देव की कृपा से चमकेगा भाग्य
27 जुलाई 2026 से शनि वक्री होने जा रहे हैं, जिसका असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग रूप में देखने को मिल सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार वृषभ, मिथुन, सिंह, तुला और मकर राशि के जातकों को करियर, कारोबार, धन और रुके हुए कामों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
27 जुलाई 2026 से शनि देव वक्री होने जा रहे हैं। ज्योतिष में शनि की चाल बदलना बड़ी घटना माना जाता है। शनि को कर्म और न्याय का ग्रह कहा जाता है। जब शनि अपनी चाल बदलते हैं तो उसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है। किसी को मेहनत का फल मिलता है तो किसी को संभलकर चलने की सलाह दी जाती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 27 जुलाई के बाद कुछ राशियों के लिए समय पहले से बेहतर हो सकता है। नौकरी, कारोबार, पैसा और मान-सम्मान से जुड़े मामलों में अच्छे मौके मिल सकते हैं।
आइए जानते हैं किन राशियों के लिए शनि की यह चाल शुभ मानी जा रही है-
वृषभ राशि: इस राशि के लोगों के लिए समय धीरे-धीरे बदलता दिख सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। लंबे समय से रुका काम आगे बढ़ने की उम्मीद है। कारोबार करने वालों को नए ग्राहक मिल सकते हैं। पैसों की स्थिति में भी सुधार देखने को मिल सकता है। परिवार के लोगों का साथ मिलेगा और मन का बोझ भी कुछ हल्का होगा।
मिथुन राशि: इस राशि के लोगों की मेहनत रंग ला सकती है। अगर लंबे समय से किसी अच्छे मौके का इंतजार था तो वह मिल सकता है। नौकरी करने वालों की बात अधिकारियों तक पहुंचेगी। कारोबार में फायदा होने की संभावना है। पुराने अटके काम पूरे होने से राहत मिलेगी। घर का माहौल भी पहले से बेहतर रह सकता है।
सिंह राशि: शनि की बदली चाल इस राशि के लोगों के लिए नई उम्मीद लेकर आ सकती है। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कारोबार में नई डील या नया काम हाथ लग सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। किसी अच्छी खबर से मन खुश हो सकता है।
तुला राशि: इस राशि के लोगों को मेहनत का फल मिलने की उम्मीद है। नौकरी में बदलाव या आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। कारोबार में रुका हुआ काम फिर से शुरू हो सकता है। पैसों को लेकर चल रही चिंता कम होगी। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात भी हो सकती है।
मकर राशि: शनि इस राशि के स्वामी माने जाते हैं, इसलिए उनकी चाल का असर भी खास माना जाता है। 27 जुलाई के बाद करियर में अच्छी खबर मिल सकती है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं। कारोबार में फायदा हो सकता है। घर में किसी शुभ काम की चर्चा शुरू हो सकती है। मेहनत का पूरा फल मिलने से आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि