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शनि, शुक्र मिलकर मचाएंगे धमाल, कुंभ समेत इन 4 राशियों की रहेगी चांदी ही चांदी

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Saturn Rashifal Venus Transit Shani Gochar : शुक्र (सुख-सुविधा के कारक) और शनि (कर्म और न्याय के कारक) जल्द ही नवपंचम राजयोग बनाने जा रहे हैं। दोनों ग्रहों का यह अद्भुत तालमेल कुछ राशियों के लिए अच्छी खबर की सौगात लेकर आ रहा है।

शनि, शुक्र मिलकर मचाएंगे धमाल, कुंभ समेत इन 4 राशियों की रहेगी चांदी ही चांदी

Saturn Rashifal Venus Transit Shani Gochar: ज्योतिष शास्त्र में नवपंचम योग को बेहद शुभ माना जाता है। जब दो ग्रह एक-दूसरे से पांचवें और नौवें भाव में स्थित होते हैं, तो यह भाग्य के उदय और कार्यों की सफलता का कारक बनता है। ग्रह स्थिति के अनुसार, शुक्र (सुख-सुविधा के कारक) और शनि (कर्म और न्याय के कारक) जल्द ही नवपंचम राजयोग बनाने जा रहे हैं। यह योग जून में बनेगा। दोनों ग्रहों का यह अद्भुत तालमेल कुछ राशियों के लिए अच्छी खबर की सौगात लेकर आ रहा है। शनि जहां स्थिरता देते हैं, वहीं शुक्र अपने प्रभाव से चमक और आनंद जोड़ते हैं। आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में, जिन्हें इस योग से सबसे ज्यादा लाभ होगा-

शनि, शुक्र मिलकर मचाएंगे धमाल, कुंभ समेत इन 4 राशियों की रहेगी चांदी ही चांदी

वृषभ राशि

  • शुक्र आपके राशि स्वामी हैं और शनि आपके लिए योगकारक ग्रह हैं। यह योग आपके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है।
  • लंबे समय से अटका हुआ कोई सरकारी काम या कानूनी मामला आपके पक्ष में सुलझ सकता है।
  • पैतृक संपत्ति से लाभ होने के प्रबल संकेत हैं।
  • नया वाहन या घर खरीदने की योजना सफल होगी।

मिथुन राशि

  • शुक्र और शनि का यह त्रिकोण संबंध आपके करियर और मान-सम्मान में चार चांद लगाएगा।
  • नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि की खुशखबरी मिल सकती है।
  • छात्रों को किसी प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिला मिल सकता है या विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा।

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कन्या राशि

  • आपके लिए यह योग विशेष रूप से रचनात्मक कार्यों और निवेश में सफलता दिलाने वाला है।
  • अगर आप सिंगल हैं, तो विवाह के बेहतरीन प्रस्ताव आ सकते हैं।
  • प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी।
  • शेयर मार्केट या लॉटरी जैसे निवेशों से अचानक धन लाभ होने की संभावना है।

कुंभ राशि

  • शनि आपकी राशि के स्वामी हैं और शुक्र के साथ उनका मित्रवत संबंध आपके आत्मविश्वास को सातवें आसमान पर ले जाएगा।
  • संतान पक्ष की ओर से कोई बड़ी उपलब्धि सुनने को मिल सकती है।
  • समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे।

नवपंचम योग का पूरा लाभ उठाने के लिए क्या करें?

जब शनि और शुक्र मिलते हैं, तो अनुशासन के साथ आनंद का मंत्र काम करता है।

शनिवार को किसी गरीब व्यक्ति को काले छाते या चमड़े के जूतों का दान करें।

मेहनत से पीछे न हटें।

अपनी ड्रेसिंग सेंस अच्छी रखें और घर में कपूर जलाएं।

शुक्रवार को सफेद मिठाई का भोग लगाएं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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