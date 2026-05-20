शनि, शुक्र मिलकर मचाएंगे धमाल, कुंभ समेत इन 4 राशियों की रहेगी चांदी ही चांदी
Saturn Rashifal Venus Transit Shani Gochar : शुक्र (सुख-सुविधा के कारक) और शनि (कर्म और न्याय के कारक) जल्द ही नवपंचम राजयोग बनाने जा रहे हैं। दोनों ग्रहों का यह अद्भुत तालमेल कुछ राशियों के लिए अच्छी खबर की सौगात लेकर आ रहा है।
Saturn Rashifal Venus Transit Shani Gochar: ज्योतिष शास्त्र में नवपंचम योग को बेहद शुभ माना जाता है। जब दो ग्रह एक-दूसरे से पांचवें और नौवें भाव में स्थित होते हैं, तो यह भाग्य के उदय और कार्यों की सफलता का कारक बनता है। ग्रह स्थिति के अनुसार, शुक्र (सुख-सुविधा के कारक) और शनि (कर्म और न्याय के कारक) जल्द ही नवपंचम राजयोग बनाने जा रहे हैं। यह योग जून में बनेगा। दोनों ग्रहों का यह अद्भुत तालमेल कुछ राशियों के लिए अच्छी खबर की सौगात लेकर आ रहा है। शनि जहां स्थिरता देते हैं, वहीं शुक्र अपने प्रभाव से चमक और आनंद जोड़ते हैं। आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में, जिन्हें इस योग से सबसे ज्यादा लाभ होगा-
शनि, शुक्र मिलकर मचाएंगे धमाल, कुंभ समेत इन 4 राशियों की रहेगी चांदी ही चांदी
वृषभ राशि
- शुक्र आपके राशि स्वामी हैं और शनि आपके लिए योगकारक ग्रह हैं। यह योग आपके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है।
- लंबे समय से अटका हुआ कोई सरकारी काम या कानूनी मामला आपके पक्ष में सुलझ सकता है।
- पैतृक संपत्ति से लाभ होने के प्रबल संकेत हैं।
- नया वाहन या घर खरीदने की योजना सफल होगी।
मिथुन राशि
- शुक्र और शनि का यह त्रिकोण संबंध आपके करियर और मान-सम्मान में चार चांद लगाएगा।
- नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि की खुशखबरी मिल सकती है।
- छात्रों को किसी प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिला मिल सकता है या विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा।
कन्या राशि
- आपके लिए यह योग विशेष रूप से रचनात्मक कार्यों और निवेश में सफलता दिलाने वाला है।
- अगर आप सिंगल हैं, तो विवाह के बेहतरीन प्रस्ताव आ सकते हैं।
- प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी।
- शेयर मार्केट या लॉटरी जैसे निवेशों से अचानक धन लाभ होने की संभावना है।
कुंभ राशि
- शनि आपकी राशि के स्वामी हैं और शुक्र के साथ उनका मित्रवत संबंध आपके आत्मविश्वास को सातवें आसमान पर ले जाएगा।
- संतान पक्ष की ओर से कोई बड़ी उपलब्धि सुनने को मिल सकती है।
- समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे।
नवपंचम योग का पूरा लाभ उठाने के लिए क्या करें?
जब शनि और शुक्र मिलते हैं, तो अनुशासन के साथ आनंद का मंत्र काम करता है।
शनिवार को किसी गरीब व्यक्ति को काले छाते या चमड़े के जूतों का दान करें।
मेहनत से पीछे न हटें।
अपनी ड्रेसिंग सेंस अच्छी रखें और घर में कपूर जलाएं।
शुक्रवार को सफेद मिठाई का भोग लगाएं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा