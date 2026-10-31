अगले 100 दिन टलेंगे 5 राशियों के संकट, शनि हुए दिलदार
SATURN Transit Rashifal Shani Horoscope 2026 : शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहकर अगले 100 दिन तक 5 राशियों को लाभ देंगे। पंडित जी से जानें इन राशियों में कहीं आपकी भी राशि भी तो शामिल नहीं?
Transit SATURN Rashifal Shani Ka Rashifal 2026 : शनि की बदलती स्थिति का असर हर व्यक्ति पर पड़ता है। शनि न्याय और कर्मों के देवता माने जाते हैं। अक्टूबर की शुरुआत में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में एंट्री ली थी। अगले साल फरवरी तक शनि यही गोचर करेंगे। शनि इन दिनों टेढ़ी चाल भी चल रहे हैं। जहां शनि की बदली स्थिति कई लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी करती हैं। वहीं उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जाने से 5 राशियों को खूब लाभ भी मिलने वाला है। चलिए पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी से जानते हैं कि आखिर ये 5 लकी राशियां कौन सी हैं और इनकी जिंदगी में अगले 100 दिन क्या बदलाव दिखेंगे?
शनि गोचर से इन 5 राशियों को लाभ-
वृषभ राशि
आज से अगले 100 दिन तक वृषभ राशि वालों को अपनी नौकरी में राहत मिल सकती है। अगर लंबे समय से किसी जरूरी काम में रुकावट आती रही है। तो उसमें अब धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल सकता है। नौकरी और बिजनेस में नए मौके मिल सकते हैं जो आगे चलकर खूब फले फूलेंगे। जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी लेकिन अगर धैर्य के साथ मेहनत करते रहें तो यही चीज आगे बड़ा फायदा दे सकती है।
मिथुन राशि
अगले कुछ दिन मिथुन राशि वालों की उलझन काफी हद तक कम होने वाली है। पर्सनल लाइफ में अगर कोई चीज बार-बार परेशान करती रही है तो उसमें राहत होगी। पुराने कुछ अधूरे काम पूरे हो सकते है। पैसों के मामले में कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अच्छे से सोच-विचार कर लेना सही होगा। इस बीच नौकरी से जुड़ी कोई अच्छी न्यूज मिलने की संभावना है।
तुला राशि
तुला राशि वालों को अगले 100 दिन अपने करियर में ग्रोथ ही दिखेगी। सीनियर्स का पूरा सहयोग तुला राशि वालों को मिलने वाला है। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं उन्हें कोई अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। नौकरी में प्रमोशन जैसी स्थिति भी बन सकती है। इसी के साथ पैसों की स्थिति में भी सुधार आएगा। जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
मकर राशि
शनि के गोचर से अगले 100 दिन तक मकर राशि वालों को अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। नौकरी वालों को अपने काम से पहचान मिलेगी। काम की तारीफ होने से मन में खुशी रहेगी। बिजनेस से जुड़े लोगों को ग्रोथ अच्छी नजर आएगी। नए ग्राहकों के मिलने से मन में राहत होगी। इनकम के कई और नए सोर्स मिलने की संभावना बनेगी। पैसों की स्थिति मजबूत होगी और रुके काम आगे बढ़ेंगे।
कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों की परेशानी थोड़ी कम होगी। अगले 100 दिन के अंदर स्थिति सुधरती जाएगी। लंबे समय से जिन चीजों को लेकर चिंता हो रही है वो धीरे-धीरे कम होंगी। नई नौकरी की तलाश रही है तो आने वाले समय में नए मौके मिल सकते हैं। बिजनेस आगे बढ़ेगा। साढ़ेसाती के आखिरी चरण में थोड़ा प्रभाव रहने वाला है तो धैर्य रखना होगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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