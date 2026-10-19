आज से 47 दिन बाद बढ़ेगा 3 राशियों का बैंक बैलेंस, राहु-शनि देंगे प्रॉफिट
Rahu Gochar in Capricorn 2026 : आज से ठीक 47 दिन बाद यानी 5 दिसंबर को राहु शनि की मकर राशि में प्रवेश करेंगे और इस गोचर का लाभ कुल 3 राशियों को मिलने वाला है। जानें ये 3 लकी राशियां कौन सी हैं?
Saturn Rashifal Rahu Gochar in Makar Rashi 2026 : राहु की स्थिति जब-जब बदलती है तो हर एक राशि पर गहरा असर पड़ता है। इन दिनों राहु का गोचर शनि की कुंभ राशि में हो रहा है। आज से 47 दिन बाद राहु इस राशि से निकलकर नई राशि में प्रवेश करेंगे। शनि की ही मकर राशि में राहु की एंट्री 5 दिसंबर को होनी है। मकर राशि में शनि के जाते ही कई राशियों की जिंदगी में उथल-पुथल मचने वाली है लेकिन तीन राशियां ऐसी हैं जिन्हें इस बदलाव से खूब लाभ मिलने वाला है।
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार शनि और राहु की इस एनर्जी से सिंह राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति संभलती नजर आएगी। वहीं कई अटके हुए काम भी बनेंगे। जानिए आखिर इस गोचर से इन राशियों की जिंदगी में और क्या-क्या बदलाव देखने को मिलेंगे?
राहु गोचर से इन 3 राशियों को होगा महालाभ-
सिंह राशि पर राहु गोचर का असर कैसा होगा?
राहु और शनि की एनर्जी से सिंह राशि वालों को खूब फायदा होता दिख रहा है। इनके लिए आने वाला समय फेवरेवल होगा। राजनैतिक लाभ मिलने के चांस बनेंगे। वहीं बिजनेस से जुड़े लोगों को भी खूब लाभ होगा। इस दौरान आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाएगी और पैसों की सारी दिक्कतें खत्म होंगी। बैंक बैलेंस सही होते ही मन में भी राहत होगी। इस गोचर से अटके हुए कामों को भी एक रफ्तार मिलेगी। एक-एक करके चीजें सॉल्व होंगी और जिंदगी सही ट्रैक पर आएगी।
वृश्चिक राशि पर राहु गोचर का असर कैसा होगा?
वृश्चिक राशि वालों को भी इस गोचर से लाभ मिलेगा। आज से 47 दिन बाद इस राशि को राहु गोचर से बिजनेस में लाभ मिलेगा। बिजनेस से जुड़े कई प्रोजेक्ट से लाभ मिलने के चांस हैं। पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ में सारी चीजें मन मुताबिक होती जाएंगी। एक लंबे इंतजार के बाद चीजें सही होती दिखेंगी तो मन खुश रहेगा। राजनीति से जुड़े लोगों को भी इस गोचर के दौरान खूब लाभ मिलने वाला है। बिजनेस में पुराने किसी कॉन्टैक्ट के जरिए मदद मिलने की संभावना है। बस जल्दबाजी में किसी भी तरह की हड़बड़ी ना करें।
मीन राशि पर राहु गोचर का असर कैसा होगा?
राहु गोचर से मीन राशि वालों को बहुत लाभ मिलने वाला है। बिजनेस में लाभ मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों के काम बनते जाएंगे। काम की सराहना होगी तो चीजें और अच्छी होंगी। काम में मन लगेगा और करियर में ग्रोथ मिलती जाएगी। अचानक से धनलाभ की स्थिति बनेगी तो बैंक बैलेंस मजबूत होगा। राहु और शनि की एनर्जी से मीन राशि वालों को अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव होता दिखेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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