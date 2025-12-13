Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Saturn Rashifal Shani ki SadeSati kis par 2026 affect 3 zodiacs including Aquarius Horoscope 2 zodiacs Dhaiya effect
शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव 2026 में कुंभ समेत 3 राशियों पर, 2 राशियों पर रहेगी ढैया

Saturn Rashifal Shani ki SadeSati 2026: शनि की चाल में बदलाव होने से कुछ राशियों पर शनि की साढ़ेसाती और ढैया शुरू हो जाती है तो कुछ राशियों पर से प्रभाव खत्म भी होता है। शनि की साढ़ेसाती का समय बेहद मुश्किल माना जाता है। 

Dec 13, 2025 04:40 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Saturn Rashifal Shani ki SadeSati 2026: शनि ग्रह का गोचर धीमी चाल में और अधिक प्रभावशाली माना जाता है। शनि न्याय प्रिय और कर्मफलदाता हैं। शनि की चाल में बदलाव होने से कुछ राशियों पर शनि की साढ़ेसाती और ढैया शुरू हो जाती है तो कुछ राशियों पर से प्रभाव खत्म भी होता है। शनि देव को सभी राशियों का चक्र पूरा करने में लगभग 30 साल का समय लगता है। इस समय शनि मीन राशि में विराजमान हैं। आने वाले साल 2026 में भी शनि गुरु की मीन राशि में ही रहेंगे। ऐसे में शनि के गोचर से 3 राशियों पर शनि की साढ़ेसाती और 2 राशियो पर शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा।

शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव 2026 में कुंभ समेत 3 राशियों पर

शनि के मीन राशि में गोचर करने से साल 2026 में शनि की तिरछी नजर मेष राशि, कुंभ राशि और मीन राशि पर रहेगी। 2026 में मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण रहेगा। मीन राशि पर दूसरा चरण और कुंभ राशि पर आखिरी चरण रहेगा।

2 राशियों पर रहेगी ढैया

साल 2026 में शनि के मीन राशि में गोचर करने से सिंह राशि और धनु राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा।

शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव कैसा रहेगा?

शनि की साढ़ेसाती चलने पर मानसिक तनाव बढ़ सकता है। खर्चों में वृद्धि देखी जा सकती है। मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। मेहनत करने के बावजूद भी नतीजे मिलने मे देरी का सामना करना पड़ सकता है। सेहत पर ध्यान न देने पर दिक्कतें हो सकती हैं। व्यापार और कमाई में विघ्न बाधा देखने को मिल सकती है। इस दौरण कुछ रिस्क भरे बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। नौकरी में भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। धन हानि से बचना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियां मान्यताओं पर आधारित हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
