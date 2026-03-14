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21 मार्च से बदलेंगे इन 3 राशियों के दिन, शनि की चाल बदलने से खूब होगा प्रॉफिट

Mar 14, 2026 05:47 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Saturn Rashifal Shani ka Nakshatra Gochar 2026 : कर्मफलदाता शनि की चाल बदलने से मेष राशि से लेकर मीन राशि पर प्रभाव देखने को मिलेगा। ग्रहों की चाल और नक्षत्र में बदलाव का असर व्यक्ति के जीवन पर भी दिखाई देगा।

21 मार्च से बदलेंगे इन 3 राशियों के दिन, शनि की चाल बदलने से खूब होगा प्रॉफिट

Saturn Rashifal Shani ka Nakshatra Gochar 2026, शनि नक्षत्र परिवर्तन : शनि देव की चाल का असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है। शनि की चाल बदलने से मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव देखने को मिलेगा। ग्रहों की चाल और नक्षत्र में बदलाव का असर व्यक्ति के जीवन पर भी दिखाई देगा। इस समय गुरु की मीन राशि में शनि गोचर कर रहे हैं। शनि का गोचर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय पद में विराजमान हैं। कर्मफलदाता शनि की चाल बेहद शुभ और आर्थिक तौर पर लाभकारी मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार, शनि का गोचर 21 मार्च के दिन शाम को 4 बजे तक उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के तृतीया पद में होगा। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि माने जाते हैं। इस नक्षत्र के तीसरे पद में शनि 17 अप्रैल की शाम तक विराजमान रहने वाले हैं। आइए जानते हैं शनि के नक्षत्र परिवर्तन करने से किन राशि के लोगों को शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है-

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21 मार्च से बदलेंगे इन 3 राशियों के दिन, शनि की चाल बदलने से खूब होगा प्रॉफिट

मेष राशि वालों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा?

मेष राशि के जातकों लिए शनि का यह नक्षत्र गोचर बेहद शुभ माना जा रहा है। जीवन में चल रही परेशानियां कम होने लगेगी। इस दौरान जातकों को नौकरी में सफलता मिलने के साथ दोस्तों का सपोर्ट भी मिल सकता है। वहीं, दांपत्य जीवन में सुख-शांति और प्रेम के आसार हैं। किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा। मेष राशि के लिए शनि की ये चाल शुभ साबित हो सकती है।

सिंह राशि वालों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा?

शनि देव का नक्षत्र परिवर्तन सिंह राशि के जातकों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। फाइनेंशियल सिचुएशन भी स्टेबल रहने वाली है। व्यवसायियों के लिए समय बेहद शुभ रहने वाला है। बिजनेस में प्रॉफिट होने के योग हैं। घर-परिवार में शांति का माहौल रहेगा। न्यू जॉब के ऑफर भी आपको मिल सकते हैं।

धनु राशि वालों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा?

धनु राशि वालों के लिए शनि देव का नक्षत्र परिवर्तन निवेश करने के लिए अच्छे मौके लेकर आया है। परिवार और दोस्तों के संग आपके संबंध मजबूत होंगे। सूझ-बूझ के साथ करियर से जुड़े डिसीजन लेना बेहतर रहेगा। जीवनसाथी का सपोर्ट भी मिलेगा। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें साथ ही वाणी पर भी संयम रखना बेहतर रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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