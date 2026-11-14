अगले 86 दिन 6 राशियों की लाइफ में खुशियां, शनि गोचर से 4 राशि रहें सावधान
Saturn Rashifal Shani Gochar 2026 : शनि के इस नक्षत्र गोचर से कुछ राशियों को करियर, धन, सेहत और लव के मामले में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे। कुछ राशियों के लिए शनि का ये नक्षत्र गोचर मुश्किल भी साबित हो सकता है।
Saturn Rashifal Shani : शनि की चाल का असर हर एक राशि पर दिखता है। न्याय के देवता शनि जब भी अपनी चाल में बदलाव करते हैं तो पॉजिटिव या नेगेटिव रूप से सभी को प्रभावित करते हैं। इस समय मीन राशि के शनि स्वयं के नक्षत्र में विराजमान हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, शनि देव उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शनि का खुद के नक्षत्र में गोचर 8 फरवरी 2027 की सुबह तक होगा। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि के तहत आता है। इस समय शनि भी मीन राशि में बैठे हुए हैं। ऐसे में शनि का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में विराजमान रहना बहुत ही पॉवरफुल माना जा रहा है। कर्मफलदाता शनि के इस नक्षत्र गोचर से कुछ राशियों को करियर, धन, सेहत और लव के मामले में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे। कुछ राशियों के लिए शनि का ये नक्षत्र गोचर मुश्किल भी साबित हो सकता है। आइए पंडित जी से जानते हैं शनि के उत्तरभाद्रपद नक्षत्र में गोचर करने से किन राशियों को लाभ हो सकता है और किन राशियों को सतर्क रहने की जरूरत होगी।
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शनि का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करना लगभग 6 राशि के जातकों के लिए प्रॉफिटेबल रहने वाला है। चार राशियों को इस गोचर के समय सावधान रहना चाहिए।
अगले 86 दिन 6 राशियों की लाइफ में खुशियां, शनि गोचर से 4 राशि रहें सावधान
1- कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करना कैसा रहेगा?
आपको शनि के गोचर से धन लाभ हो सकता है। करियर में अच्छी खबर मिलेगी।
2- मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करना कैसा रहेगा?
आपके लिए ये गोचर कमाई करने के नए मौके लेकर आएगा। समृद्धि का आगमन होगा।
3- कन्या राशि के जातकों के लिए शनि का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करना कैसा रहेगा?
शनि का ये गोचर आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। करियर और लव लाइफ अच्छी रहेगी।
4- तुला राशि के जातकों के लिए शनि का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करना कैसा रहेगा?
आपके लिए शनि पॉजिटिव माहौल का निर्माण आएगा। सुख और शांति बनी रहेगी।
5- वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करना कैसा रहेगा?
जीवन में आपके कष्ट कम होंगे। हंसी- खुशी का माहौल रहेगा।
6- मकर राशि के जातकों के लिए शनि का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करना कैसा रहेगा?
पैसों के मामले में आपको लाभ होगा। खुश महसूस करेंगे।
शनि के नक्षत्र गोचर से किन राशियों को अलर्ट रहना चाहिए?
पंडित जी के अनुसार, शनि का नक्षत्र गोचर करना धनु, कर्क, सिंह और मेष राशि के जातकों के लिए मुश्किल समय ला सकता है। शनि के गोचर के दौरान इन राशियों को अलर्ट रहना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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