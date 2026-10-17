अगले 54 दिन में इन 3 राशियों पर खूब होगी खुशियों की बारिश, शनि गोचर से प्रॉफिट
Saturn Rashifal Shani Gochar 2026 Saturn Transit : इस समय उलटी चाल में शनि गोचर कर रहे हैं। न्याय करने वाले शनि का गोचर करना कुछ राशि के जातकों के लिए पॉजिटिव तो कुछ राशि वालों के लिए नेगेटिव रूप में बदलाव लेकर आता है।
Saturn Rashifal Shani Gochar 2026 Saturn Transit, वक्री शनि का राशिफल: शनि की चाल बेहद खास मानी जाती है। इस समय गुरु की मीन राशि में शनि बैठे हुए हैं। शनि का गोचर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय उलटी चाल में शनि गोचर कर रहे हैं। शनि की उलटी चाल को वक्री चाल कहते हैं। न्याय करने वाले शनि का गोचर करना कुछ राशि के जातकों के लिए पॉजिटिव रूप में तो कुछ राशि वालों के लिए नेगेटिव रूप में बदलाव लेकर आता है। इस साल जुलाई के महीने से शनि उलटी चाल में विराजमान हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 11 दिसंबर 2026 के दिन सुबह 4 बजकर 59 मिनट तक शनि वक्री रहने वाले हैं। इसके बाद से कर्मफलदाता शनि मार्गी यानि सीधी चाल में गोचर करेंगे। आइए पंडित जी से जानते हैं न्याय के कारक शनि के वक्री चाल में गोचर करने से किन राशियों के लिए समय बेहद लाभकारी माना जा रहा है -
अगले 54 दिन में इन 3 राशियों पर खूब होगी खुशियों की बारिश, शनि गोचर से प्रॉफिट
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, न्याय और कर्मों के दाता शनि का वक्री चाल में गोचर करना लगभग 3 राशि के जातकों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है।
मेष राशि के जातकों के लिए शनि का उलटी चाल में गोचर करना कैसा साबित होगा?
शनि का वक्री चाल में गोचर करना मेष राशि के जातकों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। आप मूड हैप्पी- हैप्पी फील करेगा। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। समाज में आपके सम्मान में वृद्धि होगी।
कन्या राशि के जातकों के लिए शनि का उलटी चाल में गोचर करना कैसा साबित होगा?
शनि का वक्री चाल में गोचर करना कन्या राशि के जातकों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। आपको हर काम में सफलता मिलेगी। बिजनेस कर रहे लोगों को प्रॉफिट होगा। साथ ही घर- परिवार के सदस्यों का भरपूर साथ मिलेगा।
धनु राशि के जातकों के लिए शनि का उलटी चाल में गोचर करना कैसा साबित होगा?
शनि का वक्री चाल में गोचर करना धनु राशि के जातकों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। किसी भी नए कार्य की शुरुआत करना शुभ रहेगा। आप हष्ट- पुष्ट रहेंगे। इस दौरान सेहत भी अच्छी रहेगी। कोई अच्छी खबर मिल सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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