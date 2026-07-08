3 महीने तक इन 6 राशियों की झोली में खुशियां ही खुशियां, शनि गोचर से होगा प्रॉफिट
Saturn Rashifal Shani Gochar 2026 : बुध के नक्षत्र में शनि का गोचर करना कुछ राशियों के लिए अच्छे दिन ला सकता है। ऐसे में आइए पंडित जी से जानते हैं शनि के नक्षत्र गोचर से किन राशियों की किस्मत निखर सकती है -
Saturn Rashifal Shani Gochar 2026: शनि का गोचर इस समय रेवती नक्षत्र में हो रहा है। रेवती नक्षत्र के स्वामी ग्रह बुध माने जाते हैं। शनि का गोचर इस समय मीन राशि में हो रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, बुध के नक्षत्र में शनि का गोचर इस समय हो रहा है। 9 अक्टूबर 2026 की शाम तक शनि का गोचर रेवती नक्षत्र में हो रहा है। शनि ने हाल ही में 2 जुलाई के दिन रेवती नक्षत्र के द्वितीय पद में प्रवेश किया है। बुध के नक्षत्र में शनि का गोचर करना कुछ राशियों के लिए अच्छे दिन ला सकता है। ऐसे में आइए पंडित जी से जानते हैं शनि के नक्षत्र गोचर से किन राशियों की किस्मत निखर सकती है।
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शनि के रेवती नक्षत्र में गोचर करने से तुला राशि, मिथुन राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, कुंभ राशि, और मकर राशि के लिए समय फायदेमंद माना जा रहा है।
3 महीने तक इन 6 राशियों की झोली में खुशियां ही खुशियां, शनि गोचर से होगा प्रॉफिट
तुला राशि
तुला राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर शुभ माना जा रहा है। करियर में नए मुकाम हासिल करने के कई मौके मिल सकते हैं। व्यापार की दृष्टि से भी यह गोचर शुभ माना जा रहा है। कारोबारियों के लिए समय अच्छा रहने वाला है।
मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर लाभदायक माना जा रहा है। रुका हुआ धन भी वापस मिलेगा। घर-परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहने वाला है।
वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर फायदेमंद माना जा रहा है। सिंगल लोगों की लाइफ में किसी में किसी नए शख्स की एंट्री हो सकती है। धर्म-कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी।
कन्या राशि
कन्या राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर अच्छा माना जा रहा है। व्यापार में आपको मुनाफा होगा। आपकी इंकम बढ़ाने की संभावना है। वैवाहिक जीवन में रोमांस बना रहेगा। एनर्जी से भरपूर रहेंगे।
कुंभ राशि
कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर पॉजिटिव माना जा रहा है। धन आगमन के योग बन रहे हैं। संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। सिंगल लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं।
मकर राशि
मकर राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर लाभकारी माना जा रहा है। मन खुश रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है। आपकी इंकम बढ़ाने की संभावना है। पार्टनरशिप में भी लाभ मिलने की संभावना है।
डिस्क्लेमर: विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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