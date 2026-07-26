अगले 4 महीने तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन पर शनि की नजर, वक्री शनि गोचर में करें ये काम
Saturn Rashifal Shani Gochar 2026 : शनि के वक्री गोचर से कुछ राशियों के लिए दिन शानदार रहने वाले हैं तो कुछ राशियों के लिए दिन दिक्कत भरे साबित हो सकते हैं। पंडित जी से जानें तुला राशि से लेकर मीन राशि पर कैसा प्रभाव रहेगा और उपाय-
Saturn Rashifal Shani Gochar 2026: कल से न्यायाधीश शनि अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं। मीन राशि में शनि सीधी चाल चल रहे हैं। शनि ग्रह सोमवार से वक्री होने जा रहे हैं। शनि जब भी उलटी चाल में गोचर करते हैं तो सभी 12 राशियों पर अपना प्रभाव डालते हैं। शनि का वक्री चाल में गोचर करना कुछ राशियों के लिए अच्छे दिन ला सकता है तो कुछ राशियों को परेशानी में भी डाल सकता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, शनि का वक्री चाल में गोचर 27 जुलाई 2026 से रात में 01 बजकर 25 मिनट पर शुरू हो जाएगा। उलटी चाल में शनि का गोचर 11 दिसंबर 2026 को सुबह में 05:00 बजे तक होगा। शनि के वक्री गोचर से कुछ राशियों के लिए दिन शानदार रहने वाले हैं तो कुछ राशियों के लिए दिन दिक्कत भरे साबित हो सकते हैं। ऐसे में आइए पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानते हैं की शनि की उलटी चाल से तुला राशि से लेकर मीन राशि पर कैसा प्रभाव रहेगा और उपाय-
अगले 4 महीने तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन पर शनि की नजर, कल से वक्री शनि गोचर में करें ये काम
तुला राशि
तुला राशि की स्थिती में बच्चों को सेहत पर ध्यान दें। प्रेम में तू-तू मैं-मैं का संकेत है। महत्वपूर्ण निर्णय थोड़ा रोक दें अभी अदरवाइज नुकसान होगा।
उपाय- नीली वस्तु पास रखना आपके लिए शुभ होगा।
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि को घरेलू सुख बाधित होगा। सीने में विकार संभव होगा। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी विवादित होगी।
उपाय- लोहे की वस्तु दान करना शुभ होगा।
धनु राशि
धनु राशि आपके व्यापार में रोड़े अटकेंगे। नाक, कान, और गला की अगर टेंडेंसी है खराबी की तो इसमें बहुत परेशानी आ सकती है। अपने स्वास्थ्य में और भाइयों, बहनों के स्वास्थ्य में परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
उपाय- काली या नीली वस्तु का दान करना आपके लिए शुभ होगा।
मकर राशि
मकर राशि के लिए विदेश यात्रा की संभावना बनेगी। थोड़ा बाहरी संबंध आपके व्यापारिक बनेंगे लेकिन आपस के बाहरी संबंध आपके खराब भी होंगे। खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी।
उपाय- शनि चालीसा का पाठ करना शुभ होगा।
कुंभ राशि
कुंभ राशि की स्थिती की बात करें तो रुपये-पैसे थोड़ा अटकेंगे। शारीरिक परेशानी भी होगी लेकिन उसका हल निकलेगा और चली आ रही परेशानी दूर होगी।
उपाय- शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा।
मीन राशि
मीन राशि को सिर दर्द, नेत्र पीड़ा या सिर में कोई परेशनी हो सकती है। पार्टनरशिप की प्रॉब्लम आएगी लेकिन नए पार्टनरशिप की स्थिती बनेगी और मजबूत भी होगी।
उपाय- नीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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