आज से 114 दिन शनि होंगे दिलदार, मनी मैटर्स में 5 राशियों को देंगे लाभ
SATURN Rashifal Shani Gochar 2026 Saturn Transit : शनि की बदलती चाल से लोग डरते हैं। हालांकि जब शनि देने पर आते हैं तो सब कुछ देते हैं। शनि नए नक्षत्र में हैं और अबसे 114 दिन तक वो कुल 5 राशियों को पैसों का लाभ देते नजर आएंगे।
Transit SATURN Rashifal Shani Horoscope 2026 : अक्टूबर के दूसरे हफ्ते की शुरुआत में ही शनि ने नक्षत्र बदला है। बीते 9 अक्टूबर को ही शनि ने शाम में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में एंट्री ली है। इस नक्षत्र में शनि अगले 114 दिन तक रहने वाले हैं। मतलब साफ है कि अगले साल 8 फरवरी तक शनि खुद के ही नक्षत्र में रहेंगे। इस दौरान शनि की दयादृष्टि कुल 5 राशियों पर होगी। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन दिनों शनि टेढ़ी चाल भी चल रहे हैं और 11 दिसंबर तक शनि इसी तरह वक्री अवस्था में रहेंगे। ऐसे में शनि से जुड़े हर बदलाव का असर लगभग सभी राशियों पर पड़ रहा है।
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार शनि के नक्षत्र गोचर से अगले 114 दिन तक वृषभ राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि वालों को लाभ मिलता दिखेगा। तो चलिए जानते हैं कि इन पांचों राशियों को शनि किस तरह से फायदा देने वाले हैं?
भाद्रपद नक्षत्र में बैठे शनि 5 राशियों को ऐसे देंगे लाभ-
वृषभ राशि पर शनि की चाल का असर कैसा होगा?
आज से अगले 114 दिन शुक्र की वृषभ राशि को भी शनि से लाभ मिलेगा। इस नक्षत्र गोचर के चलते वृषभ राशि के जातकों को काम के नए रास्ते खुलते दिखेंगे। एक साथ कई सोर्स से पैसा आने के संकेत मिलेंगे। हालांकि इसके लिए सही समय पर लिए गए फैसले अहम रोल अदा करेंगे। पुराने कॉन्टैक्ट से कुछ फायदे मिलेंगे। अगर कोई पैसा लंबे समय से कहीं फंसा रहा है तो वो मिलने के योग हैं।
मिथुन राशि पर शनि की चाल का असर कैसा होगा?
मिथुन राशि वालों को अगले कुछ दिन में करियर में बड़ा बदलाव दिख सकता है। ये बदलाव पॉजिटिव ही होगा और बेहतरी के लिए होगा। मेहतन का फल मिलेगा। किसी पुराने काम का सही आउटकम अब आता दिखेगा। अगर कोई बड़ा फैसला लेना है तो इस बीच हड़बड़ी ना दिखाएं।
तुला राशि पर शनि की चाल का असर कैसा होगा?
तुला शुक्र ग्रह से संबंधित राशि है। शनि का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आना तुला राशि वालों के लिए भी अच्छा साइन है। नौकरी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना बनेगी। मतलब अगले 114 दिन इस राशि के जातकों के लिए काफी फेवर वाला समय होगा। जिस काम में हाथ डालेंगे वहां सफलता मिलेगी। काम की तारीफ मिलेगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
मकर राशि पर शनि की चाल का असर कैसा होगा?
शनि का नक्षत्र परिवर्तन मकर राशि की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। मकर शनि की अपनी ही राशि है। ऐसे में शनि इस राशि के जातकों के लिए चीजें अब आसान बनाएंगे। नौकरी कर रहे लोगों को सही मौके मिलेंगे। बिजनेस से जुड़े लोगों की कोई बड़ी डील पक्की हो सकती है। पैसों की स्थिति में मजबूती पूरे 114 दिन देखने को मिलेंगे। हालांकि इस दौरान बचत करना सबसे जरूरी होगा। किसी पुराने काम से बड़ा फायदा मिलने के संकेत हैं।
कुंभ राशि पर शनि की चाल का असर कैसा होगा?
कुंभ शनि की ही राशि है। ऐसे में कुंभ राशि वालों को इस नक्षत्र गोचर का खूब लाभ मिलेगा। अगर अभी तक कोई चीज बार-बार फंसती आ रही है तो अगले 114 दिन में सब कुछ सुलझता हुआ दिख सकता है। नौकरी कर रहे लोगों को प्रमोशन के संकेत मिल सकते हैं। जो लोग अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं उन्हें इस बीच कोई ना कोई ऐसी खबर मिलेगी जिससे मन खुश हो जाएगा। आर्थिक स्थिति संभलती दिखेगी। बस इस दौरान बेफिजूल के खर्चे से बचने की कोशिश करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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