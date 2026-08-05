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15 दिन बाद से कुंभ समेत 6 राशियों की चांदी ही चांदी, अक्टूबर तक शनि गोचर देगा लाभ

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Saturn Rashifal Shani : शनि ग्रह रेवती नक्षत्र के पहले पद में एंटर करने जा रहा है। शनि की इस बदलती चाल से कुछ राशियों को लाभकारी परिणाम मिल सकते हैं। जानें क्या आप भी उन लकी राशियों की लिस्ट में शामिल हैं -

Saturn Rashifal Shani Aquarius Horoscope Libra Virgo Capricorn Taurus Gemini Saturn Transit 2026
शनि गोचर का राशिफल

Saturn Rashifal Shani : शनि ग्रह हमेशा नेगेटिव प्रभाव ही नहीं देते। शनि की स्थिति शुभ हो तो रंक भी राजा जैसी लाइफ जीने लगता है। शनि ग्रह का गोचर ज्योतिष की दृष्टि में बेहद खास माना जाता है। इस समय मीन राशि में शनि बैठे हुए हैं। जल्द ही शनि अपनी चाल में बदलाव करने वाले हैं। हिन्दू पंचांग के अनुसार, 20 अगस्त 2026 के दिन शनि ग्रह नक्षत्र पद परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस दिन शाम में 7 बजकर 45 मिनट पर शनि ग्रह रेवती नक्षत्र के पहले पद में एंटर करने जा रहा है। शनि की इस बदलती चाल से कुछ राशियों को लाभकारी परिणाम मिल सकते हैं। रेवती नक्षत्र के स्वामी ग्रह बुध माने जाते हैं। रेवती नक्षत्र के पहले पद में कर्मफलदाता शनि ग्रह 9 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। आइए पंडित जी से जानते हैं 20 अगस्त को शनि के नक्षत्र पद परिवर्तन से किन राशियों को होगा जबरदस्त लाभ -

15 दिन बाद से कुंभ समेत 6 राशियों की चांदी ही चांदी, अक्टूबर तक शनि गोचर देगा लाभ

एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, बुध के रेवती नक्षत्र में शनि का गोचर करना कुछ राशियों को लाभ दे सकता है।

तुला राशि के जातकों के लिए बुध के रेवती नक्षत्र में शनि का गोचर कैसा रहेगा?

बुध के रेवती नक्षत्र में शनि का गोचर तुला राशि के जातकों के लिए पॉजिटिव माना जा रहा है। फैमिली के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं। व्यापार की स्थिति दुरुस्त रहने वाली है।

कन्या राशि के जातकों के लिए बुध के रेवती नक्षत्र में शनि का गोचर कैसा रहेगा?

बुध के रेवती नक्षत्र में शनि का गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए शानदार माना जा रहा है। व्यापारियों को मुनाफा मिलने की संभावना है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आर्थिक स्थिति में पहले के मुकाबले सुधार नजर आ सकता है।

मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध के रेवती नक्षत्र में शनि का गोचर कैसा रहेगा?

बुध के रेवती नक्षत्र में शनि का गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। धन का आगमन होगा। सरकारी नौकरी करने वालों को किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।

मकर राशि के जातकों के लिए बुध के रेवती नक्षत्र में शनि का गोचर कैसा रहेगा?

बुध के रेवती नक्षत्र में शनि का गोचर मकर राशि के जातकों के लिए शुभ माना जा रहा है। जीवन में आ रही तकलीफें धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी। खुद को तनाव मुक्त और खुश रखने के लिए प्रकृति में समय बिताएं।

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वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध के रेवती नक्षत्र में शनि का गोचर कैसा रहेगा?

बुध के रेवती नक्षत्र में शनि का गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए अच्छा समय ला सकता है। यह समय निवेश के तौर पर भी शुभ माना जा रहा है। कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध के रेवती नक्षत्र में शनि का गोचर कैसा रहेगा?

बुध के रेवती नक्षत्र में शनि का गोचर कुंभ राशि के जातकों को फायदा दे सकता है। कुछ लोग कर्ज से मुक्ति पा सकेंगे। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। पूजा-पाठ में मन लगाए रखना बेहतर रहेगा।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

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