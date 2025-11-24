Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Saturn Rashifal Mercury Transit in Pisces Horoscope Shani Gochar Budh will create a stir these 3 zodiacs will benefit
शनि-बुध की चाल मचाएगी धमाल, इन 3 राशियों को खूब मिलेगा लाभ

शनि-बुध की चाल मचाएगी धमाल, इन 3 राशियों को खूब मिलेगा लाभ

संक्षेप:

Saturn Rashifal Mercury Transit in Pisces: जल्द ही बुध का गोचर मीन राशि में होने जा रहा है, जहां पहले से ही शनि ग्रह बैठे हुए हैं। बुध के मीन राशि में गोचर करते ही शनि के साथ बुध की युति बनेगी, जिससे कुछ राशियों को फायदा होगा। 

Mon, 24 Nov 2025 12:06 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Saturn Rashifal Mercury Transit in Pisces: शनि कर्मफलदाता ग्रह माने हैं। इस समय शनि मीन राशि में विराजमान हैं और वक्री चाल में गोचर कर रहे हैं। साल 2026 में भी शनि मीन राशि में ही रहने वाले हैं। आने वाले नए साल में कई ग्रहों की चाल बदल रही है। इन ग्रहों में बुध ग्रह भी शामिल है। जल्द ही बुध का गोचर मीन राशि में होने जा रहा है, जहां पहले से ही शनि ग्रह बैठे हुए हैं। बुध के मीन राशि में गोचर करते ही शनि के साथ बुध की युति बनेगी। बुध ग्रह को बातचीत, बिजनेस और बुद्धि का कारक माना जाता है। ऐसे में गुरु की राशि में शनि और बुध की युति कुछ राशियों की किस्मत चमका सकती है। आइए जानते हैं मीन राशि में शनि और बुध की युति से किन राशियों को लाभ मिलने वाला है-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शनि-बुध की चाल मचाएगी धमाल, इन 3 राशियों को खूब मिलेगा लाभ

वृषभ राशि: मीन राशि में शनि और बुध की युति वृषभ राशि के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। यह गोचर सुख-शांति, भावनात्मक स्थिरता और समृद्धि का समय लाया है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मकता महसूस करेंगे।

ये भी पढ़ें:बुध, शुक्र, मंगल, सूर्य का गोचर गुरु की राशि में, इन 3 राशियों की चांदी ही चांदी
ये भी पढ़ें:लव राशिफल: 24 से 30 नवंबर का सप्ताह मेष राशि से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा?

मकर राशि: मीन राशि में शनि और बुध की युति मकर राशि के लिए शुभ मानी जा रही है। आर्थिक मोर्चे पर यह गोचर लाभ और समृद्धि ला सकता है। कई लोगों के लिए आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। करियर में उन्नति और सम्मान मिलने की भी प्रबल संभावना है।

मीन राशि: मीन राशि में शनि और बुध की युति इस राशि के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकती है। यह समय उन लोगों के लिए बेहतरीन है, जो परिवार और घर से संबंधित मामलों में वृद्धि चाहते हैं। संपत्ति खरीदने, घर की मरम्मत करने या पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए यह एक अनुकूल समय रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:आज का राशिफल: मेष राशि से लेकर मीन का 24 नवंबर का दिन कैसा रहेगा?
ये भी पढ़ें:शनि की राशि में शुक्र, सूर्य, बुध का गोचर, इन 3 राशियों को मिलेगा खूब प्रॉफिट
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Saturn Transit Mercury Transit Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने