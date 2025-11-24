संक्षेप: Saturn Rashifal Mercury Transit in Pisces: जल्द ही बुध का गोचर मीन राशि में होने जा रहा है, जहां पहले से ही शनि ग्रह बैठे हुए हैं। बुध के मीन राशि में गोचर करते ही शनि के साथ बुध की युति बनेगी, जिससे कुछ राशियों को फायदा होगा।

Saturn Rashifal Mercury Transit in Pisces: शनि कर्मफलदाता ग्रह माने हैं। इस समय शनि मीन राशि में विराजमान हैं और वक्री चाल में गोचर कर रहे हैं। साल 2026 में भी शनि मीन राशि में ही रहने वाले हैं। आने वाले नए साल में कई ग्रहों की चाल बदल रही है। इन ग्रहों में बुध ग्रह भी शामिल है। जल्द ही बुध का गोचर मीन राशि में होने जा रहा है, जहां पहले से ही शनि ग्रह बैठे हुए हैं। बुध के मीन राशि में गोचर करते ही शनि के साथ बुध की युति बनेगी। बुध ग्रह को बातचीत, बिजनेस और बुद्धि का कारक माना जाता है। ऐसे में गुरु की राशि में शनि और बुध की युति कुछ राशियों की किस्मत चमका सकती है। आइए जानते हैं मीन राशि में शनि और बुध की युति से किन राशियों को लाभ मिलने वाला है-

शनि-बुध की चाल मचाएगी धमाल, इन 3 राशियों को खूब मिलेगा लाभ वृषभ राशि: मीन राशि में शनि और बुध की युति वृषभ राशि के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। यह गोचर सुख-शांति, भावनात्मक स्थिरता और समृद्धि का समय लाया है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मकता महसूस करेंगे।

मकर राशि: मीन राशि में शनि और बुध की युति मकर राशि के लिए शुभ मानी जा रही है। आर्थिक मोर्चे पर यह गोचर लाभ और समृद्धि ला सकता है। कई लोगों के लिए आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। करियर में उन्नति और सम्मान मिलने की भी प्रबल संभावना है।

मीन राशि: मीन राशि में शनि और बुध की युति इस राशि के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकती है। यह समय उन लोगों के लिए बेहतरीन है, जो परिवार और घर से संबंधित मामलों में वृद्धि चाहते हैं। संपत्ति खरीदने, घर की मरम्मत करने या पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए यह एक अनुकूल समय रहेगा।