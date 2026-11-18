Shani Gochar 2026: शनि इस समय अपने स्व नक्षत्र में हैं और देश-दुनिया के साथ मानव जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। 2026 में शनि कोई नक्षत्र परिवर्तन नहीं करेंगे और 4 राशियों पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। जानें शनि गोचर से किन राशियों को लाभ।

उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र स्वयं शनिदेव का नक्षत्र है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में यानी स्व नक्षत्र में गोचर करते हैं, तो इसका गहरा और विशेष प्रभाव माना जाता है। शनि का अपने नक्षत्र में होना जातकों के जीवन में अनुशासन, धैर्य और जिम्मेदारी को लाता है। इस दौरान आध्यात्मिक विकास होता है। शनि के प्रभाव से मेहनत का परिणाम मिलता है। इस समय शनि अपने स्व नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में हैं और अगले 82 दिन यानी 8 फरवरी 2027 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। 2026 में शनि ने तीन बार अपने नक्षत्र में बदलाव किया है, अब शनि का कोई नक्षत्र परिवर्तन शेष नहीं है। 2027 में शनि का नक्षत्र गोचर होगा। शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र परिवर्तन से सभी 12 राशियां प्रभावित हैं लेकिन 4 राशियां ऐसी हैं जिन्हें अच्छे फलों की प्राप्ति हो सकती है। जानें शनि नक्षत्र गोचर से किन राशियों को होगा लाभ।

2026 में 3 बार किया ने नक्षत्र परिवर्तन- हिंदू पंचांग के अनुसार, शनि ने 2026 में तीन बार अपने नक्षत्र में परिवर्तन किया था। शनि ने 20 जनवरी 2026 को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश किया था। इसके बाद 17 मई 2026 को शनि रेवती नक्षत्र में आए थे। 09 अक्टूबर फिर से शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वापस आ गए हैं और अब 8 फरवरी 2027 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे।

शनि 4 राशियों पर रहेंगे मेहरबान: पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि शनि का गोचर हर राशि पर अलग होता है। प्रत्येक जन्म कुंडली में शनि की स्थिति, दशा और गोचर के आधार पर परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं। इस समय शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हैं और 4 राशियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। शनि की कृपा से इन राशियों को धन संबंधी मामलों में सफलता हासिल हो सकती है और अटके धन की वापसी हो सकती है।

मेष राशि: मेष राशि वालों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन शुभ फलदायी साबित होगा। इस समय आपको करियर में नई उपलब्धि या सफलता हासिल हो सकती है। धन संबंधी मामलों में विजय मिलेगी। आपके अटके हुए धन की वापसी हो सकती है। महत्वपूर्ण फैसले लेने में सफल रहेंगे। परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे। हालांकि इस समय पैसों से जुड़ा कोई निर्णय जल्दबाजी में लेने से बचें। सोच-समझकर लिए गए फैसले लाभकारी रहेंगे।

सिंह राशि: सिंह राशि वालों के कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है। इस समय आपको ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारियों की स्थिति मजबूत होगी और मुनाफे के योग बढ़ेंगे। कार्यस्थल पर आपके काम की तारीफ हो सकती है। धन की स्थिति में अच्छे बदलाव होंगे। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। अटके धन के वापसी हो सकती है। अनाप-शनाप खर्चों पर रोक लगेगी। हालांकि इस समय किसी भी नए काम की शुरुआत से पहले बड़े बुजुर्गों की सलाह जरूर लें।

मकर राशि: मकर राशि के लिए शनि की यह स्थिति अत्यंत शुभ और लाभकारी रहने वाली है। इस समय आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। कारोबार में विस्तार होगा। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। भविष्य के लिए बचत बढ़ाने के लिए अच्छा समय साबित हो सकता है। उच्चाधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे। आय में वृद्धि के संकेत हैं। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। अचानक रुके हुए धन की वापसी के रास्ते खुल सकते हैं। भाग्य का साथ मिलेगा।

कुंभ राशि: कुंभ राशि वालों के लिए शनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होना बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके लंबित कार्य पूर्ण हो सकते हैं। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं जिससे आर्थिक उन्नति मिल सकती है। कारोबार में तरक्की मिलेगी। धन का आगमन होगा। रोजी रोजगार में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आय के नए साधन बनने के संकेत हैं।