2 जुलाई से इन 9 राशियों पर मेहरबान होंगे शनिदेव, पंडित जी से जानें प्रभाव और उपाय
Shani nakshatra pada gochar 2026: शनि 2 जुलाई को नक्षत्र पद गोचर करने वाले हैं। शनि के नक्षत्र गोचर से कई राशियों का अच्छा समय शुरू हो सकता है। आइए जानते हैं एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय से किन राशियों पर शनिदेव होंगे मेहरबान।
Shani Nakshatra Pada Gochar 2026: न्याय देवता शनि 2 जुलाई 2026 को नक्षत्र पद गोचर करने वाले हैं और 19 अगस्त तक विराजमान रहेंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शनि रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं। शनि और बुध के बीच मित्रता का भाव है। मित्र ग्रह के नक्षत्र में शनि नक्षत्र पद गोचर का प्रभाव किन राशियों पर अच्छा होगा और किन पर अशुभ, इसका आकलन नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर ही किया जाता है। शनि नक्षत्र पद गोचर से सभी 12 राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कुछ 9 भाग्यशाली राशियों पर शनि कृपा बरसेगी, जबकि तीन राशियों पर सबसे ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आइए जानते हैं कि शनि नक्षत्र पद गोचर से किन राशियों को होगा लाभ।
शनि का रेवती नक्षत्र के दूसरे पद में गोचर: 9 राशियों को मिलेंगे शुभ फल
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शनि नक्षत्र पद गोचर से वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को लाभ मिलेगा। शनि के शुभ प्रभाव के कारण इस समय भाग्यशाली राशियों को आर्थिक स्थिरता मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। इनकम के नए-नए स्रोत बनेंगे और पुराने मार्गों से भी धन का आगमन होगा। करियर में अच्छे बदलाव होंगे। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। अपनों का साथ मिलेगा। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कुछ जातकों को आय में वृद्धि के साथ पदोन्नति मिल सकती है। भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि के संकेत हैं। जीवन में खुशियों का आगमन होगा। शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।
ये तीन राशियां रहें सतर्क:
पंडित उपाध्याय के अनुसार मेष, वृश्चिक और कर्क राशि वालों को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस समय आपको धन संबंधी मामलों में बहुत सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें। जल्दबाजी में किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं लें, वरना नुकसान हो सकता है। निवेश के लिए समय अनुकूल नहीं है। परिवार से जुड़ी समस्याएं सामने आ सकती है।
शनि के अशुभ प्रभावों को कम करने के उपाय-
1. शनि कृपा पाने के लिए शनिवार को शनि मंदिर जाकर दर्शन करना और सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है।
2. शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल, काले तिल, काली उड़द, छाता, जूते और काले वस्त्र का दान करना चाहिए।
3. शनि कृपा के लिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए।
4. प्रतिदिन या शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए।
5. प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा और शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान