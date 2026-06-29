2 जुलाई से शनि इन 4 राशियों की बढ़ाएंगे टेंशन, राहत देंगे ये 5 आसान उपाय
Shani nakshatra pada gochar2026 July: जुलाई में शनि नक्षत्र पद गोचर करने वाले हैं। शनि की चाल में होने वाला बदलाव कई राशियों के लिए शुभ तो कई राशि वालों के लिए अशुभ साबित हो सकता है। जानें शनि नक्षत्र पद गोचर से किन राशियों की टेंशन बढ़ सकती है।
Shani nakshatra pada gochar 2026: शनि एक निश्चित समय में राशि या नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। शनि नक्षत्र गोचर के कई पद होते हैं। ज्योतिष के अनुसार, शनि नक्षत्र पद गोचर का मेष से लेकर मीन राशि पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है। 2 जुलाई 2026 को शनि रेवती नक्षत्र के दूसरे पद में गोचर करेंगे और 19 अगस्त तक विराजमान रहेंगे। शनि के नक्षत्र पद गोचर से कई राशियों के जीवन में आकस्मिक बदलाव होंगे। कुछ भाग्यशाली राशि वालों को अच्छे परिणाम मिलेंगे, जबकि कुछ राशियों को इस समय सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। आइए जानते हैं कि शनि नक्षत्र पद गोचर से किन राशियों की टेंशन बढ़ा सकते हैं।
शनि नक्षत्र पद गोचर का प्रभाव:
ज्योतिष में शनि को न्याय देवता या कर्म फलदाता कहा जाता है। शनि का नक्षत्र पद गोचर एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। जब शनि अलग-अलग चरणों में प्रवेश करते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में मानसिक, शारीरिक और आर्थिक चुनौतियों का स्तर बदल जाता है।
शनि नक्षत्र गोचर: 2 जुलाई से ये 4 राशियां रहें सतर्क
मेष राशि-
मेष राशि वालों के लिए शनि नक्षत्र पद गोचर से आर्थिक बजट हिल सकता है। खर्चों में वृद्धि के संकेत हैं। खर्च की अधिकता कर्ज की स्थिति ला सकती है। जिससे मन परेशान हो सकता है। धन से जुड़ी योजनाओं को फिलहाल के लिए टाल दें, वरना नुकसान हो सकता है। घबराहट, बेचैनी और अज्ञात भय सताएगा। आत्मविश्वास में कमी महसूस करेंगे। बुझा-बुझा सा मन रहेगा। स्वास्थ्य पर नजर रखें।
सिंह राशि-
सिंह राशि के लिए शनि का यह गोचर टेंशन बढ़ा सकता है। इस समय आपको वित्त, करियर, सेहत और पारिवारिक मामलों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। व्यावसायिक स्थिति कमजोर हो सकती है। आर्थिक लाभ नहीं होने से मन परेशान रह सकता है। दांपत्य जीवन में गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। इस समय भाग्य के भरोसे किसी काम को नहीं करें। वाणी में संयम बरतें और धैर्य से काम लें।
वृश्चिक राशि-
वृश्चिक राशि के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस समय आय और व्यय के बीच संतुलन बनाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मानसिक दबाव महसूस करेंगे। काम की अधिकता रहेगी। सरकारी तंत्र से अड़चनें या परेशानी आ सकती है। शारीरिक और मानसिक तौर पर कमजोर महसूस कर सकते हैं। वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें, चोट-चपेट लग सकती है। कार्यों में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार में छोटी-छोटी बातें तूल पकड़ सकती हैं। कुल मिलाकर आपके लिए यह समय हर तरह से परेशानियों भरा साबित हो सकता है।
कुंभ राशि-
कुंभ राशि के लिए शनि का नक्षत्र पद गोचर मुश्किल समय ला सकता है। इस समय जीवनसाथी के साथ अनबन के संकेत हैं, समझदारी से काम लें। काम से जुड़ी परेशानियां सामने आ सकती हैं। नौकरी में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। रोजी-रोजगार की तलाश कर रहे लोगों का इंतजार बढ़ सकता है। आर्थिक तौर पर मुश्किलें आ सकती हैं। बजट बनाकर चलना आपके लिए सफलता की कुंजी साबित हो सकती है।
शनि के अशुभ प्रभाव को कम करने के उपाय-
1. शनि के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार को शनि मंदिर जाकर दर्शन करना चाहिए।
2. शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए और वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए।
3. शनि कृपा पाने के लिए शनिवार के दिन सरसों के तेल, लोहे, काले तिल, काली उड़द और वस्त्र आदि का दान करना चाहिए।
4. शनि मंत्रों का जाप और शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए।
5. प्रतिदिन या शनिवार को हनुमान चालीसा और शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान