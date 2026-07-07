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शनि, चंद्रमा आज दिखेगें पास-पास, दिखेंगे चंद्रमा के क्रेटर्स व शनि के छल्ले,

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, प्रशान्त मिश्रा गोरखपुर
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Shani Chandra yuti: खगोल प्रेमी, आधी रात के बाद से सूर्योदय से पहले तक पूर्व की ओर आकाश में इसका नंगी आंखों से भी अवलोकन कर सकते हैं।

शनि, चंद्रमा आज दिखेगें पास-पास, दिखेंगे चंद्रमा के क्रेटर्स व शनि के छल्ले,

आकाश प्रेमियों के लिए 7 जुलाई की रात खास होने वाली है। मंगलवार की रात चंद्रमा अपनी सातवीं कला का आकर्षण लिए शनि ग्रह के काफी करीब रहेगा। अंतिम चतुर्थांश में चंद्रमा का आधा स्वरूप, उस पर शनि ग्रह का संयोजन इस खगोलीय घटना को और अधिक विशेष बना रहा है। इस दौरान शनि ग्रह पीले, सुनहरे या हल्के सफेद रंग के एक चमकदार तारे जैसा जगमगाता नजर आएगा। वहीं, चंद्रमा के इस चरण में चंद्र सतह पर बनने वाली छाया कई क्रेटरों और पर्वतों को स्पष्ट दिखाती हैं, जिसका रोमांच दूरबीन/टेलिस्कोप की मदद से लिया जा सकता है।

दूरबीन से दिखेंगे चंद्रमा के क्रेटर्स व शनि के छल्ले

खगोलविद् अमर पाल सिंह ने बताया कि प्रकाश प्रदूषण से दूर यह संयोजन साधारण आंखों से तो दिखाई देगा ही लेकिन टेलिस्कोप/दूरबीन या बाइनोकुलर आदि से चंद्रमा के क्रेटर्स व शनि ग्रह के छल्लों का अवलोकन भी किया जा सकता हैं। इस दौरान चन्द्रमा को प्वाइंटर की तरह उपयोग करते हुए शनि ग्रह को पास में ही थोड़ा-सा नीचे आसानी से खोज सकते हैं।

चंद्रमा की आठ कलाएं

अमावस्या, शुक्ल पक्ष का अर्धचंद्र, प्रथम चतुर्थांश, शुक्ल पक्ष का गिबस चंद्र, पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष का गिबस चंद्र, अंतिम चतुर्थांश और कृष्ण पक्ष का अर्धचंद्र।

● रात 12 बजे से भोर तक चन्द्रमा और शनि ग्रह होंगे एक-दूसरे के करीब

● शनि नंगी आंखों से पीले, सुनहरे या हल्के सफेद रंग के तारे जैसा दिखेगा

वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर के खगोलविद् अमर पाल सिंह ने बताया कि 7 जुलाई की रात्रि लगभग 11:45 बजे से चंद्रमा और शनि ग्रह पूर्वी क्षितिज पर ऊपर दिखने शुरू हो जाएंगे। इस खगोलीय संयोजन को 8 जुलाई की भोर सुबह तक नंगी आंखों से आसानी से देखा जा सकता है। उनका कहना है कि संयोजन के दौरान शनि ग्रह और चंद्रमा दोनों ही मीन तारामंडल रहेंगे। लगभग माइनस 10.8 मैग्नीट्यूड के साथ चंद्रमा थर्ड क्वार्टर या घटते हुए अर्धचंद्र की अवस्था में करीब 46% तक रोशन रहेगा।

टर्मिनेटर के साथ दिखाई देगा चांद

:खगोलविद् के अनुसार, इस दौरान चंद्र टर्मिनेटर लाइन को भी देख सकते हैं। चंद्रमा के अंतिम चौथाई भाग में, चंद्र टर्मिनेटर (दिन और रात को विभाजित करने वाली छाया रेखा) चंद्रमा पर सूर्यास्त, जबकि पहले चौथाई भाग में सूर्योदय का समय दर्शाता है।

Anuradha Pandey

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शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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