212 दिन कुंभ राशि पर शनि की पैनी नजर, ना भूलें 4 बातें
Kumbh Rashi Shani Sade Sati 2026 : कुंभ राशि वालों पर अभी शनि की साढ़ेसाती का आखिरी चरण चल रहा है। अगले 212 दिन शनि अभी भी इस राशि की परीक्षा लेते दिखेंगे। जानें इस दौरान किन 4 बातों का ध्यान रखना है?
Shani Sade Sati Effects on Kumbh Rashi Major Things : कुंभ राशि पर अभी शनि की साढ़ेसाती का आखिरी पड़ाव चल रहा है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि अब इस राशि की मुश्किलें कम हो जाएंगी। साढ़ेसाती के आखिरी चरण में भी कुंभ राशि वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कुंभ राशि की साढ़ेसाती की शुरुआत साल 2020 में हुई है और आखिरी पड़ाव का असर साल 2027 में भी साफ दिखने वाले है। अगले साल जून के महीने में कुंभ राशि वालों को साढ़ेसाती से छुटकारा मिल पाएगा। ऐसी स्थिति में मन छोटा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।
कुंभ राशि के जातकों को अलर्ट रहकर कुछ चीजों में धैर्य रखना है और ये मुश्किल वक्त भी निकल जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि कुंभ राशि के जातकों को आज से अगले 212 दिन तक किन बातों का खास ध्यान रखना है?
कुंभ राशि वाले साढ़ेसाती खत्म होने तक 4 बातों का ध्यान रखें-
1. रिजल्ट ना मिलने पर रखें धैर्य
अगले 212 दिन तक कुंभ राशि वालों को अपना धैर्य नहीं खोना है। साढ़ेसाती के असर के चलते किसी भी काम में सक्सेज जल्दी नहीं मिलेगी और हो सकता है कि रिजल्ट मन के मुताबिक ना मिले। ऐसे में परेशान नहीं होना है। आपको मन और पूरी ईमानदारी के साथ करना है। खुद पर भरोसा रखें। शनि आपकी मेहनत का फल भले अभी ना दें लेकिन देंगे जरूर।
2. सोच-समझकर लें पैसों से जुड़ा फैसला
कुंभ राशि वालों को अबसे लेकर अगले कुछ समय तक पैसों के मामले में काफी सतर्क रहना है। कोई बड़ा खर्चा परेशान कर सकता है। ऐसे में फ्यूचर प्लानिंग करते हुए आगे बढ़ें। अपनी कमाई और खर्चे का बैलेंस सही बनाकर ही आगे बढ़ें। फिजूलखर्ची को बंद करना होगा। बचत को प्रियॉरिटी पर रखें। पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला अभी हड़बड़ी में ना लें।
3. बात-बात पर खराब ना करें रिश्ते
अगले 212 दिन कुंभ राशि वालों के लिए रिश्तों के मामले में काफी सेंसेटिव हो सकते हैं। इस दौरान किसी की बात दिल को चुभ सकती है। ऐसी भी स्थिति बन सकती है कि छोटी सी बात ही बड़ी बन जाए। हड़बड़ी में कोई भी रिएक्शन ना दें। पहले सामने वाली की बात को समझने की कोशिश करें और ठंडे दिमाग से हर चीज का हल निकालें।
4. बिजी शेड्यूल में इग्नोर ना करें अपनी हेल्थ
शनि आपको इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि आप अपनी हेल्थ को इस दौरान प्रियॉरिटी पर ही रखें। इस बीच काम का प्रेशर होगा पर आपको अपनी हेल्थ को नजरअंदाज नहीं करना है। थकान हो तो आराम के लिए समय निकालें। अगर किसी भी तरह के हेल्थ इश्यू हो तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। अबसे अपना रूटीन भी ठीक करें ताकि हेल्थ के साथ किसी भी तरह की लापरवाही कभी ना हो।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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