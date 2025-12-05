Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Saturn in the First House: How Shani Shapes Identity Discipline and Lifes Biggest Lessons
पहले भाव के शनि बदल देते हैं व्यक्ति की लाइफ, जानें कैसे होता है इनका जीवन

संक्षेप:

ज्योतिषशास्त्र के अनुसार कुंडली में पहला भाव यानी लग्न हमारी पहचान, व्यक्तित्व और जीवन की दिशा को दिखाता है। जब शनिदेव इस घर में बैठते है, तो व्यक्ति की लाइफ पूरी तरह बदल जाती है। शनि देव को ज्योतिष में विशेष स्थान प्राप्त है। शनिदेव व्यक्ति को कर्म के अनुसार ही फल देते हैं।

Dec 05, 2025 04:01 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ज्योतिषशास्त्र के अनुसार कुंडली में पहला भाव यानी लग्न हमारी पहचान, व्यक्तित्व और जीवन की दिशा को दिखाता है। जब शनिदेव इस घर में बैठते है, तो व्यक्ति की लाइफ पूरी तरह बदल जाती है। शनि देव को ज्योतिष में विशेष स्थान प्राप्त है। शनिदेव व्यक्ति को कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। शनिदेव जिसकी कुंडली में पहले भाव में बैठते हैं उसको जीवन में सब कुछ मेहनत से मिलता है और अक्सर रिजल्ट उम्मीद से कम मिलते हैं। लेकिन शनिदेव धीरे-धीरे इंसान को भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि वही संघर्ष उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। आइए जानते हैं, जिन जातकों की कुंडली में शनिदेव पहले भाव में हैं उनके बारे में सबकुछ-

  1. ऐसे लोग जिम्मेदार, गंभीर और जमीन से जुड़े होते हैं। पर हां, शनि देरी कराता है, दिमाग पर प्रेशर बढ़ाता है और कई बार आत्मविश्वास को भी हिलाता है। अगर इंसान धैर्य रखे और अनुशासन बनाए रखे, तो शनि अंत में सबकुछ देता है।
  2. पहले भाव में शनि एक तरफ जीवन में अनुशासन लाते है, वहीं दूसरी तरफ संघर्ष भी बढ़ाते हैं।
  3. ऐसे लोग अपने कर्तव्यों से कभी भागते नहीं। जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं, उसे पूरी जिम्मेदारी से पूरा करते हैं। भरोसेमंद होते हैं।
  4. जीवन की मुश्किलें इन्हें तोड़ती नहीं बल्कि और मजबूत बनाती हैं। ये लोग हालात को समझदारी से संभालते हैं।

  1. इनकी सोच साफ होती है।“सब अपने दम पर करते हैं।” किसी पर निर्भर रहना इन्हें पसंद नहीं होता है।
  2. बात कम करते हैं, लेकिन वजनदार करते हैं। लोग इनकी सलाह को गंभीरता से लेते हैं। ऐसे लोगों पर भरोसा आसानी से किया जाता है।
  3. शुरुआत में दिक्कतें रहती हैं, पर शनि देर से ही सही स्थिर सफलता देते हैं। ये लोग लंबी रेस के घोड़े साबित होते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

