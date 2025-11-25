2026 में शनि रहेंगे मीन राशि में, जानें मेष से लेकर मीन राशि वालों को क्या फल देंगे शनि देव

संक्षेप: ज्योतिषीय गणना के अनुसार वर्ष 2026 में शनि देव मीन राशि में विराजमान रहेंगे। शनिदेव को ज्योतिषशास्त्र में विशेष स्थान प्राप्त है। शनिदेव शुभ होने पर व्यक्ति का भाग्य बदल देत हैं तो अशुभ होने पर व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

ज्योतिषीय गणना के अनुसार वर्ष 2026 में शनि देव मीन राशि में विराजमान रहेंगे। शनिदेव को ज्योतिषशास्त्र में विशेष स्थान प्राप्त है। शनिदेव शुभ होने पर व्यक्ति का भाग्य बदल देत हैं तो अशुभ होने पर व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शनिदेव मीन राशि में रहकर 2026 में कुछ राशि वालों को शुभ फल देंगे तो कुछ राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं, साल 2026 में शनिदेव मेष से लेकर मीन राशि वालों को क्या फल देंगे। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि- मेष राशि वालों को पुराने काम पूरे करने के अच्छे अवसर मिलेंगे। मानसिक तनाव कम होगा। करियर में धीरे-धीरे उन्नति, लेकिन धैर्य रखना जरूरी। खर्च पर नियंत्रण रखें।

वृषभ राशि- नए रिश्ते और नए संपर्क बनेंगे। काम का विस्तार होगा। विदेश से जुड़े मामलों में लाभ मिलेगा। परिवार में शांति रहेगी, लेकिन सेहत को लेकर सतर्क रहें।

मिथुन राशि- करियर में बड़ा बदलाव संभव है। नई नौकरी, नई जिम्मेदारी या प्रमोशन का योग है। माता-पिता की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। किसी बड़े लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ेंगे।

कर्क राशि- भाग्य मजबूत होगा। पढ़ाई, प्रतियोगिता और विदेश यात्राओं के लिए समय शुभ। प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी। पैसों से जुड़ा लंबा अटका मामला सुलझ सकता है।

सिंह राशि- शनि देव वित्तीय मामलों को स्थिर करेंगे। साझेदारी वाला काम अच्छा चलेगा। लेकिन भावनात्मक उतार-चढ़ाव रहेंगे। किसी करीबी से मनमुटाव हो सकता है। धैर्य से संभालें।

कन्या राशि- दांपत्य जीवन और पार्टनरशिप में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। बिजनेस में फायदा होगा लेकिन काम का बोझ ज्यादा रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा।

तुला राशि- कामकाज में अनुशासन बनेगा। रोजमर्रा की जिंदगी व्यवस्थित होगी। नई नौकरी के मौके मिलेंगे। सेहत में बेहतर बदलाव आएंगे, लेकिन काम को लेकर लापरवाही न करें।

वृश्चिक राशि- प्रेम संबंधों, बच्चों और क्रिएटिव कामों में सफलता मिलेगी। दिमागी शांति और आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

धनु राशि- घर-परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। प्रॉपर्टी का लाभ संभव। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में स्थिरता और धीरे-धीरे तरक्की मिलेगी।

मकर राशि- यात्राएं बढ़ेंगी और नए संपर्क बनेंगे। भाई-बहनों से रिश्ते मजबूत होंगे। स्किल सीखने और नए काम शुरू करने के लिए समय शुभ। झूठे वादों से बचें।

कुंभ राशि- आर्थिक जीवन मजबूत होगा। पुराना कर्ज उतर सकता है। आय के नए स्रोत बनेंगे। लेकिन खर्च भी बढ़ेगा- प्लानिंग जरूरी है। सेहत सामान्य रहेगी।

मीन राशि- शनि आपकी ही राशि में रहेंगे, इसलिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में बड़ा बदलाव संभव है। नई जिम्मेदारी, नया काम या नई दिशा मिलेगी। आत्मविश्वास और धैर्य दोनों की परीक्षा होगी, लेकिन मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें।