2026 में शनि की चाल से इन राशियों की पलटेगी किस्मत, अचानक होगा धन लाभ

संक्षेप: Saturn in 2026 Rashifal Saturn Transit: साल 2026 में शनि राशि परिवर्तन तो नहीं लेकिन अस्त, उदय, वक्री, नक्षत्र परिवर्तन और मार्गी चाल में गोचर करते रहेंगे। शनि की चाल से कुछ राशियों का भाग्योदय हो सकता है।

Tue, 2 Dec 2025 07:31 PM

Saturn in 2026 Rashifal Saturn Transit: जल्द ही नए साल की शुरुआत होने वाली है, जो कुछ राशियों के लिए बेहद ही शुभ माना जा रहा है। नए साल 2026 में शनि ग्रह राशि परिवर्तन नहीं करने वाले हैं। लेकिन हां, शनि की चाल में बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। नए साल में शनि के इस गोचर से सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। साल 2026 में शनि राशि परिवर्तन तो नहीं लेकिन अस्त, उदय, वक्री, नक्षत्र परिवर्तन और मार्गी चाल में गोचर करते रहेंगे। ऐसे में शनि की चाल बदलने से कुछ राशियों को लाभ मिलेगा तो कुछ राशियों को सतर्क रहने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं शनि के इस गोचर से किन राशियों के लिए समय बेहद ही लाभकारी माना जा रहा है-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मिथुन राशि 2026 में शनि के चाल बदलने से मिथुन राशि के लोगों को फायदा हो सकता है।

नौकरी पेशा लोगों को मैनेजर का साथ मिलेगा।

कोई नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी मिल सकती है।

दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बन सकता है।

आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी बस फालतू के खर्चों से बचें।

अपने लाइफ पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे।

मकर राशि मकर राशि के लोगों के लिए 2026 में शनि की चाल बदलना बेहद ही लाभकारी माना जा रहा है।

शनि के आशीर्वाद से समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा।

व्यापार के क्षेत्र में मुनाफा होगा होने के योग हैं।

परिवार के सदस्यों के साथ वक्त बिताना अच्छा रहेगा।

वैवाहिक जीवन में मधुरता लाने के लिए जीवनसाथी के साथ बैठकर बातचीत करें।

संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

कुंभ राशि 2026 में शनि की चाल बदलना कुंभ राशि के लोगों के लिए शुभ माना जा रहा है।

इस दौरान आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा।

दोस्तों या परिजनों से चल रही मतभेद खत्म होगी।

किसी विशेष यात्रा पर भी जा सकते हैं।

नौकरी कर रहे लोगों को थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है।

व्यापार में धन लाभ होने के योग हैं।