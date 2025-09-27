138 दिन बाद शनि की सीधी चाल मचाएगी धमाल, 3 राशियों के जीवन में खुशियां ही खुशियां
Saturn Horoscope Shani Rashifal 2025 : शनि समय-समय पर अपनी चाल व नक्षत्र में बदलाव करते रहते हैं। इस समय वक्री शनि गोचर कर रहे हैं। जल्द ही शनि की चाल बदलेगी, जिससे कुछ राशियों को बंपर लाभ हो सकता है।
Saturn Horoscope Shani Rashifal, 138 दिन बाद शनि की सीधी चाल मचाएगी धमाल: शनि ग्रह की चाल बेहद खास मानी जाती है। हर साल शनि राशि नहीं बदलते लेकिन अपनी चाल व नक्षत्र में बदलाव करते रहते हैं। इस समय वक्री गति से शनि गोचर कर रहे हैं। जल्द ही शनि मार्गी होंगे जा रहे हैं। 138 दिनों तक वक्री रहने के बाद शनि का मार्गी चाल में गोचर करना कुछ राशियों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। नवम्बर के महीने में 28 तारीख से शनि सीधी चाल चलना शुरू करेंगे। आइए जानते हैं शनि के मार्गी होने से किन राशियों को लाभ होगा-
3 राशियों के जीवन में खुशियां ही खुशियां
धनु राशि
नवम्बर के महीने में शनि का गोचर धनु राशि के लिए अच्छी खबर ला सकता है।
परिवार और दोस्तों के संग आपके संबंध मजबूत होंगे।
बिजनेस में प्रॉफिट होने के योग हैं।
जीवन में चल रही परेशानियां कम होने लगेगी।
सूझ-बूझ के साथ करियर से जुड़े डिसीजन लेना बेहतर रहेगा।
कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे।
पॉजिटिव रहेंगे।
कर्क राशि
नवम्बर के महीने में शनि का गोचर कर्क राशि के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
फाइनेंशियल सिचूऐशन में सुधार होगा।
करियर में सक्सेस का स्वाद चखने के मौके मिलेंगे।
जीवनसाथी के साथ चल रही दिक्कतें दूर हो सकती हैं।
सेहत में भी सुधार होगा।
वेतन में वृद्धि हो सकती है।
मिथुन राशि
नवम्बर के महीने में शनि का गोचर मिथुन राशि के लिए शुभ माना जा रहा है।
काम पर फोकस रहेगा।
धन कमाने के नए तरीके मिलेंगे।
घर वालों का सपोर्ट मिलेगा।
न्यू जॉब के ऑफर भी आपको मिल सकते हैं।
किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।