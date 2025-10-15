Hindustan Hindi News
Saturn Horoscope Shani Rashifal 2025 After 30 years Saturn in Pisces Shani Margi bring happiness to 3 zodiacs

30 साल बाद शनि मीन राशि में होंगे मार्गी, 3 राशियों की खुशियों से भरेगी झोली

संक्षेप: Saturn Horoscope Shani Rashifal: शनि देव को सभी राशियों की एक साइकिल पूरी करने में लगभग 30 सालों का वक्त लगता है। ऐसे में मीन राशि में शनि 30 सालों बाद मार्गी होने जा रहे हैं, जिससे कुछ राशियां मालामाल हो सकती हैं।

Wed, 15 Oct 2025 12:29 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
30 साल बाद शनि मीन राशि में होंगे मार्गी, 3 राशियों की खुशियों से भरेगी झोली

Saturn Horoscope Shani Rashifal, 30 साल बाद शनि मीन राशि में होंगे मार्गी: हर साल शनि राशि परिवर्तन भले न करें लेकिन अपनी चाल में बदलाव जरूर करते रहते हैं। शनि देव कर्मफलदाता व न्यायाधीश के रूप में जाने जाते हैं। इस साल शनि मीन राशि में बैठे हुए हैं। इस समय उलटी चाल में शनि देव गोचर कर रहे हैं। पंचांग के अनुसार, शनि 28 नवंबर से मार्गी होंगे। शनि देव को सभी राशियों की एक साइकिल पूरी करने में लगभग 30 सालों का वक्त लगता है। ऐसे में मीन राशि में शनि 30 सालों बाद मार्गी होने जा रहे हैं। इस साल के अंत तक शनि मीन राशि में सीधी चाल में गोचर करेंगे। आइए जानते हैं शनि के प्रभाव से किन राशियों के लिए समय लाभदायक रहेगा-

3 राशियों की खुशियों से भरेगी झोली

मिथुन राशि

मीन राशि में 30 सालों बाद शनि के मार्गी होने से मिथुन राशि वालों को लाभ मिल सकता है।

धन आगमन की भी संभावना है।

आपके आत्म-सम्मान में वृद्धि होगी।

संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

ऑफिस के सभी कामों को बखूबी पूरा कर सकते हैं।

तुला राशि

मीन राशि में 30 सालों बाद शनि के मार्गी होने से तुला राशि वालों को फायदा हो सकता है।

करियर में आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा।

धन वृद्धि होने की भी संभावना है।

बिजनेस वालों को नए इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं।

काम के सिलसिले में विदेश की यात्रा करनी पड़ सकती है।

मकर राशि

मीन राशि में 30 सालों बाद शनि के मार्गी होने से मकर राशि वालों के लिए समय शुभ रहेगा।

परिवार की सहायता से सभी मुश्किलें दूर हो जाएगी।

इंकम में बढ़ोतरी होने की संभावना है।

धन-संपत्ति मिलने के भी योग बन रहे हैं।

वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
