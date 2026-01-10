Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़saturday shani dosh remedy recite 7 times hanuman chalisa to remove all obstacles
शनिवार को 7 बार करें हनुमान चालीसा का पाठ, बनेंगे बिगड़े काम और शनि दोष का प्रभाव होगा कम

संक्षेप:

शनिवार को हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करने से शनि दोष, साढ़ेसाती, ढैय्या और अन्य परेशानियां कम होती हैं। बिगड़े काम बनते हैं, रुके कार्य पूरे होते हैं और जीवन में सुख-शांति आती है। यह उपाय बहुत सरल है और नियमित करने पर चमत्कारिक परिणाम देता है।

Jan 10, 2026 10:28 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
शनिवार का दिन शनिदेव का है, लेकिन हिंदू शास्त्रों में इस दिन हनुमान जी की पूजा करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि शनिदेव हनुमान जी से बहुत प्रभावित हैं और उनकी भक्ति करने वाले भक्तों पर शनि की क्रूर दृष्टि नहीं पड़ती। शनिवार को हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करने से शनि दोष, साढ़ेसाती, ढैय्या और अन्य परेशानियां कम होती हैं। बिगड़े काम बनते हैं, रुके कार्य पूरे होते हैं और जीवन में सुख-शांति आती है। यह उपाय बहुत सरल है और नियमित करने पर चमत्कारिक परिणाम देता है। आइए जानते हैं इस उपाय का महत्व, विधि और लाभ।

शनिवार और हनुमान जी का अद्भुत संबंध

धर्म शास्त्रों में वर्णित है कि शनिदेव हनुमान जी से भयभीत रहते हैं। शनिवार को हनुमान जी की भक्ति करने से शनि का अशुभ प्रभाव अपने आप कम हो जाता है। कहा जाता है कि शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि दोष, कर्ज, मुकदमे, दुर्घटना और स्वास्थ्य समस्याएं दूर होती हैं। हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयां हैं, जो हनुमान जी की महिमा और शक्ति का वर्णन करती हैं। 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से यह प्रभाव और मजबूत हो जाता है। यह उपाय शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या में भी बहुत लाभकारी है।

हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ

शनिवार की शाम या रात को शुद्ध होकर यह उपाय करें। सबसे पहले स्नान करके लाल या काले वस्त्र पहनें। घर के पूजा स्थल पर हनुमान जी की फोटो या मूर्ति रखें। घी का दीपक जलाएं और सिंदूर चढ़ाएं। फिर शांत मन से हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। प्रत्येक पाठ के बाद 'ॐ हं हनुमते नमः' या 'जय श्री राम' का जाप करें। पाठ पूरा होने पर हनुमान जी को लड्डू या चना-गुड़ का भोग लगाएं। यह उपाय 7 शनिवार तक या लगातार 21 दिन तक करें। पाठ करते समय मन में अपनी समस्या का नाम लेकर प्रार्थना करें। ऐसा करने से बिगड़े काम बनने लगते हैं।

शनि दोष और बिगड़े कामों पर प्रभाव

हनुमान चालीसा शनिदेव को शांत करने का सबसे सरल और शक्तिशाली उपाय है। शनिवार को 7 बार पाठ करने से शनि की क्रूर दृष्टि कम होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। बिगड़े काम अचानक बनने लगते हैं, क्योंकि हनुमान जी संकट मोचन हैं और शनि को नियंत्रित करते हैं। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी है, जिनकी कुंडली में शनि कमजोर या पीड़ित है। नियमित पाठ से जीवन में स्थिरता और सफलता आती है।

अन्य लाभ और सावधानियां

इस उपाय से न केवल शनि दोष कम होता है, बल्कि आत्मविश्वास, साहस और शक्ति बढ़ती है। परिवार में कलह कम होती है और रिश्ते मजबूत होते हैं। सावधानियां:

  • पाठ सच्चे मन से और एकाग्रता से करें।
  • मंगलवार या शनिवार की शाम सबसे उत्तम समय है।
  • तामसिक भोजन, क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें।
  • पाठ के बाद हनुमान जी को प्रणाम करें और किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं।

शनिवार को हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ एक छोटा लेकिन बहुत प्रभावी उपाय है। इसे श्रद्धा से करें तो शनिदेव का बुरा प्रभाव कम हो जाता है, बिगड़े काम बनते हैं और जीवन में सुख-शांति आती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

अपना राशिफल जाने