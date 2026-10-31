नजर दोष से छिन गई है घर की सुख-शांति? शनिवार के ये 5 उपाय दिलाएंगे राहत

क्या घर में क्लेश और व्यापार में घाटा हो रहा है? शनिवार के दिन किए गए ये 5 आसान उपाय नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत दूर करते हैं।

कई बार घर में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक परेशानियां बढ़ने लगती हैं। परिवार में छोटी-छोटी बातों पर विवाद, कारोबार में नुकसान और बनते काम बिगड़ने लगते हैं। ज्योतिष और लोक मान्यताओं में ऐसी स्थितियों को नजर दोष से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि शनिवार के दिन कुछ खास उपाय करने से नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं और घर में सुख-शांति बनी रहती है। आइए जानते हैं नजर दोष से बचाव के लिए शनिवार को किए जाने वाले 5 उपाय।

हनुमान मंदिर में करें सिंदूर का उपाय नजर दोष से बचाव के लिए शनिवार को हनुमान जी की पूजा करना शुभ माना जाता है। इस दिन सुबह या शाम मंदिर जाकर बजरंगबली के दर्शन करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद हनुमान जी को अर्पित सिंदूर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। परिवार के जिस सदस्य को नजर लगी होने की आशंका हो, उसके माथे पर भी तिलक लगा सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि हनुमान जी की आराधना से भय और नकारात्मकता दूर होती है। इससे मन को मजबूती मिलती है और परेशानियों का सामना करने का साहस मिलता है।

काम वाली जगह पर लटकाएं नींबू-मिर्च अगर कारोबार में लगातार नुकसान हो रहा है या नौकरी में बार-बार रुकावटें आ रही हैं, तो शनिवार को नींबू-मिर्च का पारंपरिक उपाय कर सकते हैं। इसके लिए एक नींबू में सात हरी मिर्च पिरोकर लाल धागे से बांधें और काम वाली जगह के मुख्य द्वार पर लटका दें। लोक मान्यता के अनुसार, इससे बुरी नजर का प्रभाव दूर रहता है और कारोबार में बरकत बनी रहती है। नींबू-मिर्च सूख जाने पर उसे बदल दें।

परिवार के सदस्य की नजर उतारने का उपाय परिवार में किसी सदस्य की तबीयत बार-बार बिगड़ रही है या वह लगातार परेशान रहता है, तो लोक परंपरा में नजर उतारने के लिए आटे के दीपक का उपाय बताया गया है। शनिवार की शाम गेहूं के आटे से छोटा दीपक बनाएं और उसमें तेल डालकर बत्ती जलाएं। इसके बाद सावधानी से उस व्यक्ति के चारों ओर सात बार घुमाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, ऐसा करने से नजर का प्रभाव कम होता है। हालांकि, जलते दीपक को चेहरे और कपड़ों से सुरक्षित दूरी पर रखें। इसे कभी भी लापरवाही से ना करें।

घर की नकारात्मकता दूर करने के लिए करें ये काम अगर घर में बिना वजह तनाव और कलह का माहौल बना रहता है, तो शनिवार को मुख्य द्वार पर लाल धागे में नजर बट्टू बांधकर लटका सकते हैं। इसके साथ पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करें और लोबान का धुआं दिखाएं। मान्यता है कि इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मकता दूर रहती है। इस उपाय को लगातार सात या ग्यारह शनिवार तक करने की परंपरा भी प्रचलित है। लोबान जलाते समय खिड़कियां खुली रखें और धुएं से बच्चों तथा बुजुर्गों को दूर रखें।

शनिवार को करें शनिदेव और हनुमान जी की आराधना नजर दोष से बचाव के लिए शनिवार को शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द या भोजन का दान करें। हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ भी करें।

धार्मिक मान्यता है कि इन उपायों से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। पूजा के साथ अपने व्यवहार में धैर्य रखें और घर के सदस्यों के साथ प्रेम से पेश आएं।