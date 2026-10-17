बनते-बनते बिगड़ जाते हैं काम? आज शनिवार शाम आजमाएं बुरी नजर उतारने के ये उपाय

Saturday Evil Eye Remedies: काम में आ रही हैं बार-बार रुकावटें? आज शनिवार की शाम हनुमान जी के सिंदूर, नींबू-मिर्च और आटे के दीपक से उतारें बुरी नजर।

कई बार सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक काम बिगड़ने लगते हैं। घर में तनाव बढ़ जाता है, कारोबार में रुकावटें आने लगती हैं या मेहनत के बाद भी करियर में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। धार्मिक मान्यताओं में ऐसी परिस्थितियों को नजर दोष से भी जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि दूसरों की ईर्ष्या का असर व्यक्ति के सुख-चैन और तरक्की पर पड़ सकता है। अगर आप भी नजर दोष से बचने के पारंपरिक उपाय जानना चाहते हैं, तो शनिवार को ये तरीके आजमा सकते हैं।

हनुमान मंदिर जाकर करें ये उपाय धार्मिक मान्यताओं में हनुमानजी को संकट दूर करने वाला और भय से मुक्ति दिलाने वाला देवता माना जाता है। नजर दोष से राहत पाने के लिए शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर उनकी पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद मंदिर में हनुमानजी के चरणों में अर्पित सिंदूर का तिलक लगाएं। मान्यता है कि जिस व्यक्ति को नजर लगी हो, उसके माथे पर यह सिंदूर लगाने से नकारात्मक प्रभाव दूर होता है और कामकाज में आ रही बाधाओं से राहत मिलती है।

कारोबार पर लगी नजर उतारने के उपाय कारोबार में लगातार नुकसान हो रहा हो या जरूरी काम बार-बार अटक रहे हों, तो नजर दोष से जुड़े पारंपरिक उपाय के तौर पर नींबू-मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए शनिवार को अपने ऑफिस के मुख्य द्वार पर नींबू-मिर्च लटका सकते हैं। मान्यता है कि इससे कारोबार को बुरी नजर से बचाने में मदद मिलती है। जब नींबू-मिर्च सूख जाए, तो उसे बदल दें। यह उपाय मंगलवार को भी किया जाता है। हालांकि, कारोबार में आ रही परेशानियों की वास्तविक वजहों पर ध्यान देना भी जरूरी है।

परिवार के किसी सदस्य को नजर लगी हो तो क्या करें? अगर घर में किसी सदस्य का मन काम में नहीं लग रहा है या परिवार लगातार परेशानियों से घिरा महसूस कर रहा है, तो नजर उतारने के लिए गेहूं के आटे से दीया बनाने का पारंपरिक उपाय बताया जाता है। लोक मान्यता के अनुसार, आटे के दीया में काले धागे की बत्ती और दो लाल मिर्च रखकर जलाएं। फिर नजर लगे व्यक्ति के ऊपर से इसे उतारें। दीपक बुझने के बाद उसे बहते जल में प्रवाहित किया जाता है। आग और जलते दीपक से जुड़ा कोई भी उपाय सावधानी से ही करें।

घर के मुख्य द्वार पर लगाएं नजर बट्टू घर में बार-बार कलह होने या छोटी-छोटी बातों पर तनाव बढ़ने को कुछ लोग नजर दोष से जोड़ते हैं। ऐसी स्थिति में घर के मुख्य द्वार पर लाल धागे में नजर बट्टू बांधने की परंपरा है। मान्यता है कि इससे घर को बुरी नजर से बचाने और नकारात्मक ऊर्जा दूर रखने में मदद मिलती है। नजर बट्टू के अलावा घर में गंगाजल का छिड़काव भी किया जाता है। इसे पूजा-पाठ और शुद्धि की परंपरा से जोड़ा जाता है। घर में साफ-सफाई और आपसी बातचीत का अच्छा माहौल बनाए रखना भी जरूरी है।

शनिवार को लोबान का धुआं नजर दोष से मुक्ति के पारंपरिक उपायों में घर में लोबान का धुआं दिखाना भी शामिल है। मान्यता है कि इसकी सुगंध से घर का वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मकता दूर रहती है। शनिवार को पूजा के बाद लोबान जलाकर घर के अलग-अलग हिस्सों में धुआं दिखा सकते हैं। इसके साथ गंगाजल का छिड़काव भी किया जाता है। ध्यान रखें कि बंद कमरे में धुआं ना भरने दें और आग से जुड़ी सावधानियां बरतें।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शनिवार की शाम श्रद्धा और नियमपूर्वक किए गए ये पारंपरिक उपाय आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सुख, शांति और समृद्धि के मार्ग खोलते हैं।