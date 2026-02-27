नजर उतारने के लिए सबसे बढ़िया है शनिवार का दिन, इन उपायों से चमकेगा भाग्य

नजर दोष से घर में छोटी-छोटी बातों पर विवाद, बच्चों की बीमारी, व्यापार में घाटा और रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। शनिवार को शनिदेव की कृपा से इन प्रभावों को आसानी से दूर किया जा सकता है।

कई बार जीवन अच्छी गति से चलता है, लेकिन अचानक सब कुछ उलट-पुलट होने लगता है। काम बिगड़ने लगते हैं, घर में कलह बढ़ जाती है, कोई गंभीर बीमारी आ जाती है या करियर में एक के बाद एक रुकावटें आने लगती हैं। ये सब घटनाएं यूं ही नहीं होतीं। ज्योतिष और लोक मान्यताओं के अनुसार, इनके पीछे किसी की बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। जब कोई व्यक्ति सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है, तो आसपास के कुछ लोगों में ईर्ष्या जागती है और उनकी नजर आपके सुख पर पड़ सकती है। नजर दोष से बचने और इसे उतारने के लिए शनिवार का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। शनिदेव न्याय के देवता हैं और इस दिन किए गए उपाय नकारात्मक प्रभाव को जल्दी दूर करते हैं। आइए जानते हैं शनिवार को नजर उतारने के कुछ सरल और प्रभावी उपाय।

बुरी नजर के लक्षण और प्रभाव बुरी नजर लगने के प्रमुख लक्षण हैं - अचानक स्वास्थ्य बिगड़ना, काम में बाधाएं, परिवार में झगड़े, आर्थिक तंगी और मानसिक अशांति। व्यक्ति की सफलता या खुशहाली देखकर आसपास के लोगों में ईर्ष्या जागती है और उनकी नकारात्मक नजर जीवन पर असर डालने लगती है। नजर दोष से घर में छोटी-छोटी बातों पर विवाद, बच्चों की बीमारी, व्यापार में घाटा और रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। शनिवार को शनिदेव की कृपा से इन प्रभावों को आसानी से दूर किया जा सकता है। शनिवार के उपाय ना केवल नजर उतारते हैं, बल्कि भाग्य को भी चमकाते हैं।

हनुमान मंदिर में सिंदूर से नजर उतारें शनिवार को सबसे पहले हनुमानजी के मंदिर जाएं। विधि-विधान से पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। पूजा के बाद हनुमानजी के चरणों से सिंदूर लेकर माथे पर लगाएं। जिस व्यक्ति पर नजर लगी हो, उसके माथे पर भी यह सिंदूर लगवाएं। हनुमानजी की कृपा से सिंदूर नजर दोष को तुरंत दूर करता है। काम में रुकावटें खत्म होती हैं और भाग्य चमकने लगता है। यह उपाय बहुत सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक शक्ति बढ़ती है।

कार्यस्थल पर नींबू-मिर्च से नजर उतारें अगर नौकरी या कारोबार में बार-बार रुकावटें आ रही हैं या आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो शनिवार को कार्यस्थल के बाहर नींबू-मिर्च लटकाएं। नींबू में 7 मिर्चें गूंथकर लाल धागे से बांधें और मुख्य द्वार के बाहर लटकाएं। जब नींबू-मिर्च सूख जाएं, तो अगले शनिवार को नया लटकाएं। यह उपाय मंगलवार को भी किया जा सकता है। नींबू-मिर्च नकारात्मक ऊर्जा सोख लेते हैं और कार्यक्षेत्र में उन्नति के नए रास्ते खोलते हैं। कई लोग इस सरल उपाय से कारोबार में सफलता पाते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।

परिवार के सदस्य पर लगी नजर उतारने का उपाय घर में लगातार बीमारी, झगड़े या काम में मन न लगना नजर दोष का संकेत हो सकता है। शनिवार को गेहूं के आटे से एक छोटा दीया बनाएं। उसमें काले धागे की बत्ती लगाएं और दो लाल मिर्चें डालें। दीपक जलाकर नजर लगे व्यक्ति के चारों ओर 7 बार घुमाएं। जब दीपक अपने आप बुझ जाए, तो उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय शनिवार को करने से नजर का प्रभाव तुरंत कम होता है। परिवार में शांति आती है और भाग्य में वृद्धि होती है। इस उपाय से करियर में तरक्की और जीवन में सुख-समृद्धि आती है।

घर पर लगी नजर दूर करने के उपाय घर में छोटी-छोटी बातों पर झगड़े, आर्थिक तंगी या नकारात्मक माहौल नजर दोष का संकेत है। शनिवार को लाल धागे में नजर बट्टू बांधकर मुख्य द्वार पर लटकाएं। पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करें और लोबान का धुआं दिखाएं। यह उपाय 7 या 11 शनिवार तक लगातार करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। लोबान और गंगाजल का प्रयोग नजर दोष को जड़ से खत्म करता है। घर में सुख-शांति बनी रहती है और भाग्य के रास्ते खुलते हैं।

शनिवार के उपायों से मिलने वाले लाभ शनिवार को ये उपाय करने से नजर दोष तुरंत कम होता है। घर में सुख-शांति आती है, करियर में रुकावटें दूर होती हैं और धन-समृद्धि बढ़ती है। शनिदेव न्याय के देवता हैं, इसलिए शनिवार के उपाय बहुत जल्दी फल देते हैं। इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास से करें। हनुमानजी का नाम जपें और सकारात्मक रहें। इससे जीवन में भाग्य चमकेगा और हर समस्या का समाधान मिलेगा।

शनिवार का दिन नजर उतारने और भाग्य चमकाने का सबसे शुभ दिन है। इन उपायों को सच्चे मन से करें तो न केवल नजर दोष दूर होगा, बल्कि जीवन में धन, सुख और शांति का प्रवाह बढ़ेगा।