Satuan Sankranti 2026: सूर्य के मेष राशि में आते ही होती है सतुआन संक्रांति, जानें क्यों है आज सत्तू खाने की परंपरा
आज पूर्वांचल के कई इलाकों में सतुआन संक्रांति मनाई जाती है। इस त्योहार के बारे में आज थोड़ा करीब से समझने की कोशिश करते हैं।
भारत में हर मौसम हर महीना अपने साथ कोई ना कोई खास त्योहार जरूर ले आता है। या तो कोई व्रत होगा या फिर कोई ऐसा त्योहार जो मन में उम्मीद की रोशनी जगाकर जिंदगी में नई ऊर्जा भर देता है। पंजाब और आसपास के इलाकों पर 14 अप्रैल को बैशाखी मनाई जाती हैं। जबकि वहीं पूर्वांचल, बिहार और झारखंड और इनसे सटे क्षेत्रों में सतुआन संक्रांति मनाई जाती है। इसे सतुआनी के नाम से भी जाना जाता है। लोग इस त्योहार को बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। इस त्योहार के मौके पर लोग प्रकृति की और अपना आभार जताते हैं। साथ ही इस दौरान बदलते मौसम के हिसाब से जिंदगी को ढालने की कोशिश करते हैं।
सूर्य ने किया मेष राशि में प्रवेश
अब बात करें हिंदू पंचांग की तो सूर्य जब भी नीच की राशि मीन से निकलकर मेष में जाता है तो इस दिन को मेष संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इस दिन से ही खरमास भी खत्म हो जाता है। ऐसे में सभी मांगलिक काम जैसे शादी, गृह प्रवेश या फिर किसी भी तरह का पूजा-पाठ शुरू हो जाते हैं।
सतुआन नाम ही क्यों पड़ा?
अब जानते हैं कि आखिर इस दिन को सतुआन के नाम से क्यों जाना जाता है? दरअसल इस दिन पूर्वांचल में सत्तू खाया जाता है। सतुआन संक्रांति के दिन लोग सुबह स्नान करके अपने ईष्ट देवता और पितरों को सत्तू अर्पित करते हैं। लोग इसे अपने-अपने हिसाब से ग्रहण करते हैं।
सतुआन संक्रांति पर दान करने की परंपरा
हिंदू धर्म में किसी भी तीज-त्योहार पर दान करने की परंपरा होती है। गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में इस दौरान राहत देने वाली चीजों का दान करना शुभ माना जाता है। इस खास दिन पर लोगों को पानी, मिट्टी का घड़ा, सत्तू और गुड़ वगैरह दान में जरूर देना चाहिए। साथ ही अगर रोड के आसपास कोई प्याऊ लगवा दिया जाए तो इससे बड़ा पुण्य तो कुछ भी नहीं हो सकता है।
सत्तू खाने की परंपरा क्यों?
आज के दिन कई लोग सत्तू को जौ और चना या फिर मक्का मिक्स करके बनाते हैं। बदलते मौसम के मिजाज को देखकर सत्तू खाया जाता है क्योंकि इसकी तासीर काफी ठंडी होती है। ये तुरंत एनर्जी देता है और इसे खाने से शरीर भी ठंडा रहात है। ऐसे में सतुआन पर सत्तू खाने की परंपरा होती है।
इन इलाकों में दिखती हौ रौनक
वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, देवरिया और आजमगढ़ जैसे इलाकों में सतुआन संक्रांति के दिन तो अलग ही रौनक देखने को मिलती है। आज के दिन कई लोग नदियों में स्नान करने पहुंचते हैं। कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि सतुआन सिर्फ एक परंपरा या पूजा नहीं है बल्कि इसका संबंध हमारी सेहत के साथ-साथ प्रकृति से भी है।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
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