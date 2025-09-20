सर्वपितृ अमावस्या कल, नोट कर लें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त से लेकर सबकुछ

सर्वपितृ अमावस्या के दिन सभी पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण करने का अवसर मिलता है। यह पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। हिन्दू धर्म में इसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए दान, तर्पण और पूजा करना शुभ होता है।

सर्वपितृ अमावस्या के दिन सभी पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण करने का अवसर मिलता है। यह पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। हिन्दू धर्म में इसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए दान, तर्पण और पूजा करना शुभ होता है। इस साल सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर 2025 (रविवार) को पड़ रही है। सर्वपितृ" का मतलब है सभी पितर, यानी हमारे पूर्वज। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति और उनके आशीर्वाद के लिए तर्पण, दान और पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन किए गए पुण्यकर्म का फल अन्य दिनों की तुलना में अधिक मिलता है।

मुहूर्त- अमावस्या तिथि प्रारम्भ - सितम्बर 21, 2025 को 12:16 ए एम बजे

अमावस्या तिथि समाप्त - सितम्बर 22, 2025 को 01:23 ए एम बजे

कुतुप मूहूर्त - 12:07 पी एम से 12:56 पी एम

अवधि - 00 घण्टे 49 मिनट्स

रौहिण मूहूर्त - 12:56 पी एम से 01:44 पी एम

अवधि - 00 घण्टे 49 मिनट्स

अपराह्न काल - 01:44 पी एम से 04:10 पी एम

अवधि - 02 घण्टे 26 मिनट्स

पूजा विधि- इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सफेद या हल्के रंग के शुद्ध वस्त्र पहनें। घर के पूर्व या उत्तर दिशा की ओर साफ स्थान तैयार करें और वहां पितरों का स्मरण करते हुए जल, तिल और अक्षत (चावल) का तर्पण करें। इसके साथ ही खीर, फल या अन्य शुद्ध भोजन पितरों को अर्पित करें। इस दौरान ‘ॐ पितृभ्यः स्वाहा’ मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही गरीबों, अनाथालय या मंदिर में दान करना भी लाभकारी होता है।

पूजा सामग्री लिस्ट- सफेद या हल्के रंग के वस्त्र, जल, तिल, अक्षत (चावल), पुष्प, खीर या शुद्ध भोजन, दीपक और धूप। इसके अलावा, पितरों के स्मरण के लिए पवित्र जल या गंगाजल का प्रयोग भी किया जा सकता है। दान के लिए आप गरीबों को अनाज, फल, वस्त्र या भोजन दे सकते हैं।

उपाय- गाय को भोजन देना – अमावस्या के दिन गाय को हरा चारा, घास या शुद्ध अनाज खिलाना पितृदोष निवारण और घर में सुख-समृद्धि लाने का विशेष उपाय माना जाता है।