सर्वपितृ अमावस्या पर विशेष संयोग, नोट कर लें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और उपाय

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 01:37 PM
Sarvapitru Amavasya : हिन्दू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की अमावस्या तिथि को सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। इसे महालय अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन पितरों की शांति और उनके आशीर्वाद के लिए विशेष तर्पण, श्राद्ध और दान-पुण्य किया जाता है। पितृपक्ष अमावस्या पितृपक्ष की अंतिम तिथि भी होती है। इस साल 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या पड़ रही है और इस बार ग्रहों की अनुकूल स्थिति के कारण यह दिन और भी शुभ बन रहा है। अमावस्या के दिन किया गया तर्पण व दान पितरों को तृप्त कर उनका आशीर्वाद दिलाता है, जिससे परिवार में सुख-समृद्धि आती है।

विशेष संयोग- इस वर्ष सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य भी लग रहा है। हालांकि यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा जिस वजह से कोई भी धार्मिक कार्य नहीं रुकेंगे। इसके साथ ही इस साल सर्वपितृ अमावस्या उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में पड़ रही है, जो बहुत ही शुभ और खास मानी जाती है। इस खास समय पर पितरों की तर्पण और श्राद्ध करना बहुत फलदायी होता है। इससे पूर्वजों को शांति और मोक्ष मिलता है और परिवार में सुख-समृद्धि बढ़ती है।

शुभ मुहूर्त

तिथि प्रारंभ: 20 सितंबर, रात्रि 11:45 बजे

तिथि समाप्त: 21 सितंबर, रात्रि 9:15 बजे

तर्पण व पिंडदान के लिए उत्तम समय: 21 सितंबर को प्रातः 6:00 से दोपहर 12:00 बजे तक

स्नान-दान का समय- 21 सितंबर को दिनभर अमावस्या का स्नान-दान किया जा सकता है।

सर्वपितृ अमावस्या पूजा विधि

सुबह समय पर उठकर स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहनें। इसके बाद अपनी दैनिक पूजा पाठ कर लें और फिर दक्षिण की ओर मुख करके अपने पूर्वजों का स्मरण करें। ध्यान से उनके नाम लेकर उन्हें याद करें और उनके लिए मंगलकामनाएं करें। इसके बाद तर्पण करें।

तर्पण सामग्री और विधि- तिल, जल, पुष्प और अक्षत (चावल) लेकर हाथ में रखें। प्रत्येक पूर्वज को ध्यान में रखते हुए जल और तिल का तर्पण करें। इस समय मन में केवल उनके कल्याण और शांति की भावना रखें।

नैवेद्य अर्पण- घर में खीर, पुए, पूड़ी, सब्ज़ी और फल आदि बनाकर पितरों को अर्पित करें। यह भोजन उनके पुण्य के रूप में जाता है। अर्पित करते समय मन में यह भावना रखें कि यह पूर्वजों के लिए भोग है।

दान और सेवा- ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन कराएं और वस्त्र, दाल, तिल, गुड़ आदि का दान करें। दान करने से पितृदोष शांत होता है और परिवार में सुख-समृद्धि बढ़ती है।

उपाय-

तुलसी में जल अर्पित करें- तुलसी के पौधे के पास जल चढ़ाकर पितरों के लिए प्रार्थना करें।

तिल और गुड़ का दान- काले तिल, सफेद तिल और गुड़ का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है।

पशु-पक्षियों को भोजन- पितरों के नाम पर गौ, कुत्ते या पक्षियों को भोजन कराना भी पितृदोष निवारण में सहायक होता है। इससे पूर्वजों की आत्मा तृप्त होती है और घर में सुख-समृद्धि आती है।

सूर्य को अर्घ्य और मंत्र- सूर्य देव को जल अर्पित करते समय “ॐ पितृभ्यः स्वाहा” मंत्र का उच्चारण करें। इससे पितरों को विशेष पुण्य और शांति मिलती है।

