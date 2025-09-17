Sarvapitru Amavasya upaay: सर्वपितृ अमावस्या पर ऐसे करें पितरों को विदा, ये उपाय भी देंगे लाभ

Sarva Pitru Amavasya 2025: पितृ पक्ष का आखिरी दिन सर्वपितृ अमावस्या कहलाता है। पंचांग के अनुसार इसे आप अश्विन मास की अमावस्या कह सकते हैं। यह अमावस्या खास होती है, क्योंकि इस दिन पितरों को विदा किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने जो कुछ हमें दिया है, उसका आभार हमें जाहिर करना चाहिए।

पितृ पक्ष का आखिरी दिन सर्वपितृ अमावस्या कहलाता है। पंचांग के अनुसार इसे आप अश्विन मास की अमावस्या कह सकते हैं। यह अमावस्या खास होती है, क्योंकि इस दिन पितरों को विदा किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने जो कुछ हमें दिया है, उसका आभार हमें जाहिर करना चाहिए। इस साल पितृ अमावस्या 21 सितंबर को है। अमावस्या पर पितरों के लिए श्राद्ध, उनके लिए दान कर और उन्हें विदा किया जाता है। अगर पितरों की तिथि नहीं पता तो, अमावस्या के दिन सभी भूले बिसरे पितरों का श्राद्ध कर लें। इस दिन पितृदोष से बचने के लिए भी उपाय किए जाते हैं। इस साल आश्विन कृष्ण पक्ष सर्व पितृ अमावस्या 20 सितंबर की रात 12:17 से शुरु होगी, जो 21 सितंबर तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि में अमावस्या 21 को मनाई जाएगी। इस दिन पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र ,चतुष्पद करण बन रहा है। आइए जानें इस दिन क्या उपाय किए जाते हैं।

सर्व पितृ अमावस्या पर क्या करें इस दिन पितरों का श्राद्ध, ब्राह्मण-भोजन और भगवान के जप-ध्यान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस तर्पण करें, श्राद्ध के लिए ब्राह्मण को भोजन कराएं। तिलक लगाएं और दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद शाम को पितरों को भी विदा किया जाता है। इसके लिए थोड़ा भोजन, मीठा, पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं। वहां तेल का दीप जलाएं, जिसकी बत्ती चार मुख वाली हों, मन में पितरों का आभार ‌व्यक्त करें और इस तरह पितरों को विदा करें।

सर्व पितृ अमावस्या पर क्या उपाय करें अमावस्या की शाम को किसी मंदिर में शिवलिंग के पास घी का दीप अपने पितरों के लिए जलाएं। इस दिन चावल की खीर बनाएं और पितरों को अर्पित करें। इस दौरान आपसे जो भूलचूक हुई हो, उसके लिए क्षमा मांगें।

गीता के सप्तम अध्याय के सात पाठ करके उसका फल अपने पितरों को समर्पित करें और ईश्वर से उनकी मुक्ति की प्रार्थना करें।

अमावस्या के दिन सुबह स्नान आदि से शुद्ध होकर सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, सोना, गाय का दान करें।