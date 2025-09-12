Sarva pitru Amavasya 2025: when is Sarva pitru Amavasya uttraphalguni and Purvafalguni nakshtra sanyog Sarvapitri Amavasya 2025: सर्वपितृ अमावस्या कब है, इस दिन पूर्वाफाल्गुनी और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का संयोग, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 04:05 PM
पितृ पक्ष अमावस्या पर विधि-विधान से तर्पण किया जाता है। परिवार के वरिष्ठ जन अपने पूर्वजों को जल देकर उन्हें तृप्त किया। इस अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या भी कहा जाता है। जिन पूर्वजों के निधन की तिथि का पता नहीं होता उनके लिए सर्व पितृ अमावस्या के दिन ही श्राद्ध किया जाता है। एक तरह से ये पितरों को विदा देने का दिन है, इस दिन पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है, इसलिए पितरों को विदा दी जाती है। इस दिन ऐसे पितरों का श्राद्ध भी किया जाता है, जो संन्यासी हो गएहैं, या फिर उनके वंश के लोग कहीं दूर रहते हैं। सर्वपितृअमावस्या पर इस दिन पूर्वाफाल्गुनी और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। इस दिन इसके अलावा शुभ योग भी है। इसलिए इस दौरान किए गए दान का बहुत शुभ फल मिलेगा।

कब है सर्वपितृ अमावस्या

आश्विन माह की अमावस्या तिथि का प्रारंभ

21 सितंबर, को रात 12 बजकर 16 मिनट से 22 सितंबर रात 1 बजकर 23 मिनट पर

कुतुप मूहूर्त - सुबह 11 बजकर 50 मिनट से दोपहर 12 बजकर 38 मिनट तक

रौहिण मूहूर्त - दोपहर 12 बजकर 38 मिनट से 1 बजकर 27 मिनट तक

अपराह्न काल - दोपहर 1 बजकर 27 मिनट से दोपहर 3 बजकर 53 मिनट तक

सर्व पितृ अमावस्या इस साल 21 सितंबर को लग रही है। अमावस्या तिथि पर सभी भूले-बिसरे पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पितर अपने तर्पण के इंतजार में इस दिन आते हैं और उनका श्राद्ध होने से वे तृप्त होकर जाते हैं। इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है। परिवार में खुशहाली होती है, धन, वैभव, संतान सुख और उन्नति की वृद्धि होती है। इसके अलावा पितृ दोष से भी राहत मिलती है।

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

