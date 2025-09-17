Sarva pitru amavasya: सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए?

Sarva pitru amavasya upay: पितृ पक्ष का समापन सर्वपितृ अमावस्या को होता है। मान्यता है कि अमावस्या तिथि पर कुछ कार्यों को करने से पितर प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों पर कृपा बरसाते हैं। जानें सर्वपितृ अमावस्या पर क्या करना चाहिए।

Sarva pitru amavasya par kya karna chaiye: हिंदू धर्म में आश्विन माह की अमावस्या तिथि का खास महत्व है। इसे सर्वपितृ अमावस्या या आश्विन अमावस्या भी कहा जाता है। पितृ पक्ष भी इस दिन से खत्म होते हैं। इस साल सर्व पितृ अमावस्या 21 सितंबर को है। मान्यता है कि सर्व पितृ अमावस्या पर पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण व पिंडदान करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और उनकी कृपा से जीवन में सुख-समृद्धि व खुशहाली आती है। सर्वपितृ अमावस्या पर जिन पूर्वजों की पुण्य तिथि ज्ञात नहीं है, उनका श्राद्ध किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई संपूर्ण तिथियों पर श्राद्ध करने में सक्षम नहीं है, तो सिर्फ अमावस्या तिथि पर श्राद्ध कर सकता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार, अमावस्या तिथि पर किए गए श्राद्ध से पूर्वज प्रसन्न होते हैं। जानें सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए।

1. श्राद्ध, तर्पण व पिंडदान करें: सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए या घर पर ही गंगाजल पिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हाथ में जौ, कुश व काले तिल व जल लेकर पूर्वजों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए पिंडदान भी करना चाहिए। इस दिन गाय, कुत्ते, कौवे व चींटियों के लिए श्राद्ध का भोजन निकालना पुण्यकारी होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है।

2. भोजन और दान: सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपनी समार्थ्यनुसार 1,3 या 5 ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराना चाहिए। भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को अपनी क्षमतानुसार दान-दक्षिणा देना चाहिए। इस दिन आप गरीब व जरूरतमंद लोगों को अनाज, वस्त्र व दक्षिणा भी दान कर सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और सुख-समृद्धि व खुशहाली का आशीर्वाद प्रदान करते हैं।

3. दीपदान: सर्वपितृ अमावस्या के दिन शाम के समय पितरों को विदा करने के लिए पीपल के पेड़ के पास या नदी किनारे चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। इसके साथ ही अगर पितृ पक्ष में कोई गलतियां हुईं हों, तो पितरों से इस दिन क्षमा याचना भी करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृ देव प्रसन्न होते हैं।