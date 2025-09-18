सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर को, पितरों को प्रसन्न करने के लिए करें ये खास उपाय

Sarva Pitru Amavasya 2025 : पितृ पक्ष में आने वाली अमावस्या पितरों का आभार व्यक्त करने की तिथि है। इस बार पितृ अमावस्या 21 सितंबर को है। अमावस्या पर पितरों को याद कर पूजा और दान करते हैं। हिंदू पंचांग में आश्विन मास की अमावस्या तिथि को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। यह दिन पितृपक्ष का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन वे लोग भी अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं, जिनके पितरों का तिथि अनुसार श्राद्ध करना संभव नहीं हो पाया हो। इस कारण इसे “सर्वपितृ” (सभी पितरों के लिए) अमावस्या कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र और पुराणों के अनुसार, पितृपक्ष में पूर्वजों के नाम से तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने से पितर तृप्त होते हैं और परिवार को आशीर्वाद देते हैं। पितरों की कृपा से घर में सुख-समृद्धि, संतान की उन्नति, स्वास्थ्य लाभ और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। यह दिन सिर्फ कर्मकांड के लिए ही नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर भी है। सर्वपितृ अमावस्या को गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान और तर्पण का विशेष महत्व है। जहां नदी उपलब्ध न हो, वहां घर पर ही शुद्ध जल से तर्पण किया जा सकता है।