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Saraswati Yog 2026: 29 मई को बन रहा दुर्लभ सरस्वती योग, इन 6 राशियों की चमकेगी किस्मत

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
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मई महीने का आखिरी हफ्ता ज्योतिष के लिहाज से काफी खास माना जा रहा है। 29 मई को बुध ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इस राशि में पहले से गुरु और शुक्र मौजूद हैं। ऐसे में तीनों ग्रहों की युति से सरस्वती योग बनेगा। ज्योतिष में इस योग को बेहद शुभ माना जाता है।

Saraswati Yog 2026: 29 मई को बन रहा दुर्लभ सरस्वती योग, इन 6 राशियों की चमकेगी किस्मत

मई महीने का आखिरी हफ्ता ज्योतिष के लिहाज से काफी खास माना जा रहा है। 29 मई को बुध ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इस राशि में पहले से गुरु और शुक्र मौजूद हैं। ऐसे में तीनों ग्रहों की युति से सरस्वती योग बनेगा। ज्योतिष में इस योग को बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इसका असर बुद्धि, करियर, पढ़ाई, पैसा और बोलचाल पर देखने को मिलता है।

क्या होता है सरस्वती योग?

जब गुरु, बुध और शुक्र एक साथ किसी एक राशि में आते हैं तो सरस्वती योग बनता है। गुरु ज्ञान का कारक है, बुध बुद्धि और वाणी का, जबकि शुक्र सुख-सुविधा और कला से जुड़ा ग्रह माना जाता है। इन तीनों ग्रहों का एक साथ आना कई लोगों के लिए अच्छे मौके लेकर आ सकता है।

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए यह योग धन के मामले में अच्छा माना जा रहा है। कमाई बढ़ सकती है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने के संकेत हैं। बिजनेस में फायदा हो सकता है। आपकी बातों से लोग जल्दी प्रभावित होंगे, जिससे काम निकलने में आसानी रहेगी।

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए यह समय काफी शुभ रह सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी और समाज दोनों जगह मान-सम्मान मिल सकता है। मीडिया, शिक्षा, लेखन या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को खास फायदा मिलने के योग हैं।

सिंह राशि

सिंह राशि वालों की आय में बढ़ोतरी हो सकती है। नए सोर्स से पैसा आने के योग बन रहे हैं। कहीं फंसा पैसा वापस मिल सकता है। निवेश से फायदा होने की संभावना है। दोस्तों और करीबी लोगों का साथ मिलेगा।

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के करियर में अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी या प्रमोशन मिल सकता है। बिजनेस में नई डील फाइनल हो सकती है। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी।

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तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए किस्मत का साथ मिलने वाला समय माना जा रहा है। लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं। पढ़ाई या विदेश जाने की कोशिश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है।

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धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए पार्टनरशिप में फायदा होने के संकेत हैं। बिजनेस में नए लोग जुड़ सकते हैं। शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। करियर और पैसों के मामले में अच्छे मौके मिल सकते हैं।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
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