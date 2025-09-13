आज 3 मुहूर्त में करें सप्तमी श्राद्ध, जानें पितृपक्ष के सातवें दिन किसका श्राद्ध करना चाहिए

Saptami Shradh 2025 in 3 Muhurat: पितृपक्ष में पिंड दान का बहुत महत्व है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान व तर्पण जैसे पवित्र कर्म किए जाते हैं। पंचांग के अनुसार, शनिवार को सप्तमी का श्राद्ध किया जाएगा।

Saptami Shradh 2025 in 3 Muhurat: आज है सप्तमी श्राद्ध। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक यह श्राद्ध कर्म चलता है। पितृ पक्ष में पिंड दान का बहुत महत्व है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान व तर्पण जैसे पवित्र कर्म किए जाते हैं। पंचांग के अनुसार, शनिवार को सप्तमी का श्राद्ध किया जाएगा। श्राद्ध संबंधी कार्यों के लिए दोपहर का समय उत्तम माना जाते है। आइए जानते हैं सप्तमी पर श्राद्ध के मुहूर्त व इस दिन किन लोगों का श्राद्ध किया जाना चाहिए-

आज 3 मुहूर्त में करें सप्तमी श्राद्ध सप्तमी तिथि प्रारम्भ - सितम्बर 13, 2025 को 07:23 ए एम

सप्तमी तिथि समाप्त - सितम्बर 14, 2025 को 05:04 ए एम

कुतुप मुहूर्त - 11:52 ए एम से 12:42 पी एम

अवधि - 00 घण्टे 50 मिनट्स

रौहिण मुहूर्त - 12:42 पी एम से 01:31 पी एम

अवधि - 00 घण्टे 50 मिनट्स

अपराह्न काल - 01:31 पी एम से 04:00 पी एम

अवधि - 02 घण्टे 29 मिनट्स

तर्पण, पिंडदान और दान की अपेक्षा रखते हैं। इन कर्मों से पितरों की आत्मा को तृप्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है और अपने अपने स्वरूप में पिंड ग्रहण कर अपने वंशजों को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद प्रदान करते हैं।

जानें पितृपक्ष के सातवें दिन किसका श्राद्ध करना चाहिए? सप्तमी श्राद्ध परिवार के उन मृतक सदस्यों के लिए किया जाता है, जिनकी मृत्यु सप्तमी तिथि पर हुई हो। इस दिन शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष दोनों ही पक्षों की सप्तमी तिथि का श्राद्ध किया जा सकता है।

तर्पण कैसे करें: तर्पण में दूध, जल, तिल, कुश और फूलों के माध्यम से पितरों को अर्पण किया जाता है, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है।

पिंडदान में चावल, जौ, आटे या खीर से बने पिंड बनाकर पितरों को समर्पित किए जाते हैं। यह कर्म पितरों की तृप्ति और उनके प्रति श्रद्धा का प्रतीक हैं।

तर्पण विधि को पवित्र नदी, तालाब या घर पर भी किया जा सकता है। इस दौरान दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठने का विधान है, क्योंकि पितरों का दक्षिण दिशा में स्थान माना जाता है। इस कार्य हेतु ब्राह्मण या किसी योग्य पंडित की देखरेख में करना उत्तम माना जाता है। तर्पण और पिंडदान के बाद ब्राह्मण को भाव से भोजन कराकर वस्त्र, यथा संभव दक्षिणा या गाय, छाता या जूते आदि का दान कर आशीर्वाद लें। श्राद्ध पक्ष के दौरान किया गया दान पितरों की तृप्ति के साथ-साथ पुण्य प्राप्ति का भी साधन है। दान हमेशा श्रद्धा और शुद्ध मन से करना चाहिए।