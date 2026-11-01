सिंह साप्ताहिक राशिफल: बुध-शुक्र की वक्री चाल बढ़ाएगी उलझन, जानें कैसा रहेगा ये सप्ताह?

Leo Weekly Horoscope 1-7 Nov 2026: तुला में वक्री बुध और कन्या में लौटता वक्री शुक्र बढ़ाएगा उलझन। जानें सिंह राशि का साप्ताहिक लव, करियर, धन और स्वास्थ्य राशिफल।

सिंह राशि वालों के लिए 1 से 7 नवंबर 2026 का सप्ताह कई मामलों में उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। इस दौरान बुध और शुक्र की वक्री चाल बातचीत, रिश्तों और पुराने फैसलों को लेकर उलझन बढ़ा सकती है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा कर्क राशि में रहेगा। इसके बाद 3 नवंबर को सिंह, 5 नवंबर को कन्या और 7 नवंबर को तुला राशि में प्रवेश करेगा। गुरु और केतु की सिंह राशि में मौजूदगी जहां व्यक्तित्व और फैसलों को प्रभावित करेगी, वहीं आठवें भाव में शनि की वक्री स्थिति सावधानी बरतने का संकेत दे रही है। इस सप्ताह उत्साह के साथ धैर्य बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। आइए जानते हैं लव लाइफ, शिक्षा, करियर, धन और स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह कैसा रहने वाला है।

सिंह राशि का लव लाइफ इस सप्ताह कैसा रहेगा? प्रेम जीवन में इस सप्ताह बातचीत के दौरान खास सावधानी रखनी होगी। बुध और शुक्र दोनों की वक्री चाल के कारण छोटी-छोटी बातों पर गलतफहमी बढ़ सकती है। पार्टनर की किसी बात को तुरंत गलत समझने के बजाय उनकी बात ध्यान से सुनें। पुराने विवाद फिर से सामने आ सकते हैं, इसलिए उन्हें बढ़ाने के बजाय सुलझाने की कोशिश करें।

जो लोग किसी रिश्ते में हैं, उन्हें भावनाओं के साथ-साथ व्यवहार में भी संतुलन रखना होगा। सप्ताह के शुरुआती दिनों में मन कुछ उलझा रह सकता है। वहीं 3 नवंबर के बाद चंद्रमा आपकी राशि में आएगा, जिससे आप अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना चाहेंगे। हालांकि, जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें। विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए। एक-दूसरे को समय देने से रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी।

करियर के लिहाज से ये सप्ताह कैसा रहेगा? शिक्षा के क्षेत्र में सिंह राशि के विद्यार्थियों को इस सप्ताह अपनी एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत होगी। पढ़ाई के दौरान मन भटक सकता है और पुराने अधूरे कामों को पूरा करने में समय लग सकता है। परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए नियमित अभ्यास फायदेमंद रहेगा। किसी विषय में परेशानी आने पर शिक्षकों या अनुभवी लोगों की मदद लेने से पीछे ना हटें।

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाना होगा। बुध की वक्री चाल के कारण बातचीत, ईमेल या जरूरी दस्तावेजों में गलती होने की आशंका रहेगी। इसलिए कोई भी काम जमा करने से पहले उसे अच्छी तरह जांच लें। व्यापार करने वाले लोगों को पुराने सौदों और व्यावसायिक फैसलों की समीक्षा करने का मौका मिल सकता है। नए समझौते करते समय शर्तों को ध्यान से पढ़ें। जल्दबाजी के बजाय सोच-समझकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा।

सिंह राशि की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? आर्थिक मामलों में यह सप्ताह खर्चों पर नियंत्रण रखने का संकेत दे रहा है। मंगल के बारहवें भाव में होने से अचानक खर्च सामने आ सकते हैं। यात्रा, परिवार या किसी जरूरी काम पर धन खर्च करना पड़ सकता है। ऐसे में पहले से बजट बनाकर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बिना जरूरत की खरीदारी से बचें और किसी को भी पैसा उधार देने से पहले अच्छी तरह विचार करें।

सप्ताह के मध्य में आर्थिक फैसलों को लेकर असमंजस की स्थिति बन सकती है। निवेश या किसी बड़े लेनदेन में जल्दबाजी ना करें। पुराने भुगतान और रुके हुए कामों को पूरा करने पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। कारोबारियों को भी पैसों के लेनदेन में पारदर्शिता रखनी होगी। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी शर्तें ध्यान से पढ़ें। बचत को प्राथमिकता देने से आर्थिक स्थिति को संतुलित रखने में मदद मिलेगी।

सिंह राशि का इस सप्ताह स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य के लिहाज से सिंह राशि वालों को इस सप्ताह अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना होगा। मंगल के बारहवें भाव में होने से थकान, नींद की कमी या मानसिक बेचैनी महसूस हो सकती है। काम की व्यस्तता के बीच आराम के लिए समय निकालना जरूरी रहेगा। देर रात तक जागने और अनियमित खानपान से बचें।

शनि की वक्री स्थिति के कारण पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। शरीर में लगातार परेशानी महसूस होने पर डॉक्टर से सलाह लें। नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और संतुलित भोजन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। मानसिक शांति के लिए कुछ समय ध्यान या योग में बिताना भी लाभकारी रहेगा। सप्ताह के दौरान काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा।