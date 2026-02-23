Weekly Love Horoscope: 23 फरवरी से 1 मार्च तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? लव लाइफ में क्या होंगे बदलाव, पढ़ें भविष्यफल
Weekly Love Horoscope: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का जिक्र किया गया है। हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। राशियों के जरिए ही व्यक्ति के प्यार और रिश्तों का आंकलन किया जाता है। जानिए इस सप्ताह किन राशि वालों के लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव और किनका सप्ताह रहेगा शानदार।
Weekly Love Horoscope 23 February- 1 March 2026, लव साप्ताहिक राशिफल: ज्योतिष गणना के अनुसार, इस सप्ताह मेष से लेकर मीन राशि वालों की लव लाइफ में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। कुछ राशियों की लाइफ में नए शख्स की एंट्री हो सकती है और जबकि कुछ राशियों का रिश्ता टूट सकता है। जानें इस सप्ताह 23 फरवरी- 1 मार्च, 2026 तक आपकी कैसी रहेगी लव लाइफ। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…
मेष राशि- इस हफ्ते रिश्तों में समझदारी, धैर्य और सच्ची बातचीत सबसे ज़्यादा काम आएगी। छोटी-छोटी बातों पर बहस करने की बजाय सामने वाले की भावना समझने की कोशिश करेंगे, तो रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। हर बार सही साबित होना ज़रूरी नहीं होता, कई बार सामने वाले की बात सुन लेना ही रिश्ते को मजबूत बना देता है। इस हफ्ते प्यार में जीत से ज़्यादा अहम है भरोसा।
वृषभ राशि- इस हफ्ते सिर्फ एक बार “मैं तुम्हारे साथ हूँ” कह देना काफी नहीं होगा। आपके पार्टनर को बार-बार आपके साथ और सपोर्ट का एहसास चाहिए। छोटा सा मैसेज, बिना वजह किया गया फोन या हल्का सा केयर भरा जेस्चर रिश्ते को मज़बूती देगा। प्यार हमेशा बड़े-बड़े सरप्राइज़ से नहीं बनता, बल्कि रोज़ के छोटे-छोटे एहसास से टिकता है। आपका थोड़ा सा ध्यान रिश्ते में गर्माहट ला सकता है।
मिथुन राशि- इस हफ्ते आपको समझ आएगा कि प्यार में भावनात्मक समझदारी कितनी ज़रूरी होती है। सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी फैसला लेना पड़ेगा। जल्दबाज़ी में लिया गया फैसला बाद में पछतावे की वजह बन सकता है। अगर किसी बात पर उलझन है, तो शांत होकर सोचिए कि दोनों के लिए सही क्या है। सोच-समझकर लिए गए फैसले रिश्ते को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे।
कर्क राशि- इस हफ्ते अपने पार्टनर की हर बात का मतलब निकालने की कोशिश न करें। कई बार खामोशी का मतलब कुछ गलत नहीं होता। रिश्ते को हल्केपन के साथ जीने की कोशिश करें। ज़रूरत से ज़्यादा सोचने से रिश्ते में दूरी आ सकती है। दिल से जो सही लग रहा है, उस पर भरोसा रखें और रिश्ते को सहज तरीके से आगे बढ़ने दें।
सिंह राशि- इस हफ्ते आपकी बात और आपके काम में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहते हैं कि आप परवाह करते हैं, तो उसे अपने रोज़मर्रा के व्यवहार में भी दिखाइए। सिर्फ बोलना काफी नहीं है, मौजूद रहना और साथ निभाना ज़रूरी है। आपकी स्थिरता और भरोसेमंद रवैया रिश्ते में सुरक्षा और अपनापन लाएगा।
कन्या राशि- इस हफ्ते रिश्तों में थोड़ी हल्कापन और हंसी-मज़ाक ज़रूरी है। बात चाहे गंभीर हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा मजाक जोड़ने से माहौल हल्का हो सकता है। मुस्कान, छोटी सी हंसी या साथ में किया गया मज़ाक रिश्ते की थकान कम कर देगा। प्यार सिर्फ गंभीर बातचीत से नहीं, बल्कि साथ हंसने से भी मजबूत होता है।
तुला राशि- इस हफ्ते प्यार से जुड़ी आपकी उम्मीदों में थोड़ा बदलाव आ सकता है। हालात बदलेंगे, ऐसे में जरूरी है कि आप भी खुद को ढालें। ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें रखने से निराशा हो सकती है। अगर आप भावनात्मक रूप से लचीले रहेंगे, तो रिश्ते में नई तरह की समझ और तालमेल बन सकता है।
वृश्चिक राशि- अगर आपका पार्टनर ज़्यादा भावुक हो रहा है, तो तुरंत जवाब देने की बजाय थोड़ा रुककर सोचें। इस हफ्ते धैर्य सबसे बड़ा इलाज है। सामने वाले को तुरंत समाधान देने की कोशिश न करें, बल्कि उसकी भावनाओं को समझें। आपका शांत रहना और बिना जज किए साथ देना रिश्ते को मज़बूती देगा।
धनु राशि- प्यार को जबरदस्ती आगे बढ़ाने की कोशिश न करें। इस हफ्ते रिश्तों को स्वाभाविक रूप से बढ़ने दें। सामने वाले को भावनात्मक स्पेस दें, साथ ही अपनापन भी बनाए रखें। जितना सहज तरीके से रिश्ता आगे बढ़ेगा, उतना ही गहरा और मज़बूत बनेगा।
मकर राशि- अगर आप भावनात्मक रूप से थके हुए महसूस कर रहे हैं, तो इसे छुपाने की जरूरत नहीं है। अपने पार्टनर को शांति से बताएं कि आप किस वजह से थकान महसूस कर रहे हैं। इस हफ्ते ईमानदारी और खुलकर बात करना रिश्ते को बचाने में मदद करेगा। आराम करें और प्यार को सहारा बनने दें, बोझ नहीं।
कुंभ राशि- जब समझ न आए कि क्या कहें, तब भी चुप मत रहिए। इस हफ्ते खुलकर बातचीत करना बहुत जरूरी है। छोटा सा मैसेज या हाल-चाल पूछ लेना भी रिश्ते में जुड़ाव बनाए रखेगा। अगर दूरी महसूस हो रही है, तो प्यार से अपनी बात कहें। आपकी ईमानदारी रिश्ते को मजबूत रखेगी।
मीन राशि- इस हफ्ते शांति बनाए रखने के लिए थोड़ा भावनात्मक प्रयास ज़रूरी होगा। अपने पार्टनर की छोटी-छोटी कोशिशों की तारीफ करें। धैर्य, सुनना और रोज़मर्रा के छोटे काम रिश्ते की नींव बनाते हैं। आपकी सराहना सामने वाले को खास महसूस कराएगी और प्यार और गहरा होगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
